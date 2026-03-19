Крымчан ждут длинные выходные - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Крымчан ждут длинные выходные
Трехдневные выходные ждут крымчан на текущей неделе – это связано с нерабочим днем 20 марта, который в этом году выпал на пятницу. РИА Новости Крым, 19.03.2026
© РИА Новости . Наталья Минина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Трехдневные выходные ждут крымчан на текущей неделе – это связано с нерабочим днем 20 марта, который в этом году выпал на пятницу.
Выходным днем в республике на третьей неделе марта уже была среда – День воссоединения Крыма с Россией, а также станет пятница 20 марта – в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, который традиционно в Крыму каждый год объявляется нерабочим днем.
Ранее сообщалось, что Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, после длинных мартовских выходных, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае – с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными предложили сделать дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря – нерабочий день.
Кроме того, крымчанам напомнили, что в республике ежегодно традиционно устанавливают дополнительные региональные выходные по случаю Пасхи, Курбан-байрам, Ураза-байрам и Святой Троицы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
7,4 миллиона человек отдохнули в Крыму в прошлом году
Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога
В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении
 
11:3730 детей эвакуировали из детсада на Херсонщине из-за атаки ВСУ
11:26Крым включили в расширенную схему энергетики России
11:17Крымчан ждут длинные выходные
11:10Путин наградил орденами призеров зимней Паралимпиады и их тренеров
11:05Житель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж
10:56Когда отремонтируют площадь Ленина в Симферополе
10:47В Севастополе весь день громко - что происходит
10:27Обряды и насилие над детьми: на Кубани будут судить лидера секты
10:12Задержаны подозреваемые в убийстве главы совета депутатов Новой Каховки 0:52
10:07Названы города Крыма с некачественной питьевой водой
09:52Доклад разведки США о России является призывом договариваться с Москвой
09:41В Крыму три человека погибли на пожарах из-за непотушенных сигарет
09:35Силовики перекрыли крупный канал наркотиков в Россию
09:25Новости Севастополя: все об атаке ВСУ на город к этому часу
09:15Самая сильная и продолжительная магнитная буря обрушится на Землю
09:0718 000 за букет подснежников: штрафы за краснокнижные растения в Крыму
08:48Какая дорога в Крым и обратно нужна на Арабатской стрелке – мнение
08:28Россияне едут компаниями в Ялту – цены на проживание
08:11Заблудившихся туристов спасли в пещерном городе в Крыму
07:5260 беспилотников ликвидировали над Крымом и акваториями морей
Лента новостейМолния