Крымчан ждут длинные выходные
Крымчан ждут длинные выходные - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Крымчан ждут длинные выходные
Трехдневные выходные ждут крымчан на текущей неделе – это связано с нерабочим днем 20 марта, который в этом году выпал на пятницу. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T11:17
2026-03-19T11:17
2026-03-19T11:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Трехдневные выходные ждут крымчан на текущей неделе – это связано с нерабочим днем 20 марта, который в этом году выпал на пятницу.Выходным днем в республике на третьей неделе марта уже была среда – День воссоединения Крыма с Россией, а также станет пятница 20 марта – в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, который традиционно в Крыму каждый год объявляется нерабочим днем.Ранее сообщалось, что Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, после длинных мартовских выходных, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае – с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными предложили сделать дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря – нерабочий день.Кроме того, крымчанам напомнили, что в республике ежегодно традиционно устанавливают дополнительные региональные выходные по случаю Пасхи, Курбан-байрам, Ураза-байрам и Святой Троицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:7,4 миллиона человек отдохнули в Крыму в прошлом годуКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, выходной в крыму, праздники народов крыма, ураза-байрам
Крымчан ждут длинные выходные
Выходные в Крыму продлятся три дня в связи с празднованием Ураза-байрама