https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/komanduyu-flotom-120-let-nazad-kaznili-leytenanta-shmidta-1154470348.html

"Командую флотом": 120 лет назад казнили лейтенанта Шмидта

РИА Новости Крым, 19.03.2026

история

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/12/1119370759_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6d0401c41dc5a45d021f07beab9be9e3.jpg

Наталья ДремоваЕще около часа до восхода солнца. В 5:20 утра темно, но прожекторы вставшей у берега подводной лодки освещают путь нескольким десяткам человек. И место, где все закончится: четыре вкопанных столба и стоящие возле гробы. Один из тех, кого привяжут к столбу, успеет крикнуть командиру экзекуционной команды: "Миша, прикажи своим стрелкам целиться в сердце!"19 марта 1906 года (по новому стилю) был казнен лейтенант Петр Шмидт, возглавивший восстание на Черноморском флоте.Свидетелей того, как умер флотский лейтенант Шмидт, было предостаточно. Команда подводной лодки "Терец" – с нее взяли по взводу стрелков для каждого осужденного – и ее командир Михаил Ставраки, однокашник Шмидта по Морскому кадетскому корпусу, друг, исполнительный и перспективный офицер.Подводная лодка, которой командовал Ставраки, и в самом Севастопольском восстании сыграла важную роль. Михаил просчитал действия Петра, пытавшегося спрятать мятежный крейсер "Очаков" за транспортом "Буг", который был гружен боеприпасами. Стреляешь по крейсеру – огромный риск попасть в транспорт и "поднять на воздух" всю бухту вместе с кораблями и домами на берегу."Терец" занял позицию у выхода из Южной бухты и "ювелирно", прицельными выстрелами потопил "Буг" так, чтобы избежать взрыва боеприпасов. А по "Очакову" тут же открыли огонь несколько кораблей и береговые батареи. Огрызнуться крейсер не мог: за несколько дней до восстания с его пушек были сняты оружейные замки.Три истории из Севастополя: о чем молчат вещи в хранилище музея >>Справка1905 год для России стал временем непрекращающихся бунтов, забастовок, революционных выступлений. "Выпустить пар" должен был подписанный Николаем II манифест. Документ ограничивал власть монарха, учреждал парламент, провозглашал свободу слова, совести, собраний, союзов, а также неприкосновенность личности.После провозглашения манифеста в Севастополе толпа, собравшаяся на стихийный митинг, пошла освобождать заключенных из тюрьмы. "Освободителей" разогнали выстрелами солдаты, 50 раненых, восемь убитых. Похороны последних переросли в демонстрацию. Позже начались волнения в порту, 11 ноября восстали матросы. В городе было введено военное положение.13 ноября на крейсере "Очаков" матросы заставили офицеров покинуть корабль, а прибывший днем позже лейтенант Шмидт поднял сигнал, который звучал как манифест: "Командую флотом. Шмидт".Восстали 14 кораблей и судов и около 4,5 тыс. матросов и солдат на кораблях и берегу. Восстание подавили 15 ноября. Сам лейтенант успел уйти с корабля на шлюпке. Его арестовали на следующий день. Расстрелянный "Очаков" получил тяжелые повреждения, но спустя три года был восстановлен.С зачинщиками бунта на "Очакове", матросами Антоненко, Гладковым и Частником, военному трибуналу было все ясно: только смертный приговор. А вот дело лейтенанта Шмидта стало уникальным. Ведь к моменту, когда он принял командование крейсером и частью эскадры, Петр Петрович… был уволен в отставку.Собственно, вся жизнь его, с 19 до 39 лет, была чередой уходов с военной службы и последующих восстановлений. Долгосрочные отпуска по болезни, для лечения "нервного расстройства", потом отставка в 22 года. Затем возвращение на флот, заграничные походы, арест "за противодисциплинарные поступки относительно судового командира". Принудительное отправление на медкомиссию, вторичное увольнение. А после шести лет на гражданском флоте – опять возвращение на военную службу, из-за войны с Японией. Срок службы Шмидта на Черноморском флоте 11 месяцев.В октябре 1905 года он выступал на митинге у городской тюрьмы еще в статусе военнослужащего. А через несколько дней его уволили. Причем без традиционного повышения в звании, как это обычно происходило.И вот, гражданское лицо – перед военным трибуналом. "Это будет первый случай морского суда по законам военного времени над гражданским лицом", – писала газета "Русское слово".КстатиВо время рассмотрения дела Шмидта его гражданские адвокаты заявляли о заболевании лейтенанта психическим расстройством, и предъявили свидетельства врачей. Шмидт к тому времени пятый день отказывался от пищи. Медики заявляли, что такое состояние связано с "боязнью привлечения к ответственности близкого лица". Речь шла о 17-летнем сыне Петра Шмидта Евгении. Он вместе со своим отцом был на взбунтовавшемся крейсере. Однако подростка не стали арестовывать и судить.Военный трибунал вынес смертный приговор Шмидту, отклонив прошение о помиловании. И пошел на единственную уступку: повешение заменил расстрелом."Другой земли, кроме Крыма, у нас нет": кого потеряла Россия >>Шмидт умер героически, а жил странно. Бросаясь из крайности в крайность, не заботясь особо о карьере, но не избегая ответственности. Когда был капитаном парохода "Диана", судно село на камни из-за неправильных действий помощника. В письме к сыну Шмидт объяснял, почему взял вину на себя: "надо смотреть на вещи по-мужски и не допускать в душе слабостей".Шмидт планировал выдвинуть ультиматум царю, потребовав созыва Учредительного собрания. "В случае отказа я отрежу Крым, пошлю своих саперов построить батареи на Перекопском перешейке, и тогда… буду требовать, – объяснял он арестованным на нескольких взбунтовавшихся кораблях офицерам. – Крымский полуостров образует за это время республику, в которой я буду президентом и командующим Черноморским флотом".Шмидт вовсе не было противником монархии. Объяснял: царь нужен, без него "темная масса" за мной не пойдет". Он был искренно уверен, что, возглавив восстание на флоте, избежит кровопролития.Известие о казни лейтенанта Шмидта прокатилось по всей Российской империи очередной волной митингов и демонстраций. Церкви охраняли усиленные наряды полиции с приказом "не допускать к храмам лиц, намеревающихся служить панихиды о лейтенанте Шмидте".Открытое письмо передали сестре Шмидта… турецкие офицеры. Из страны, которая веками воевала с Россией! 28 человек подписались под словами: "Мы протестуем против смертной казни, которая позором легла на всю Россию. Мы шлем свое презрение тем офицерам, которые под защитой штыков истязали и расстреливали безоружных и ни в чем не повинных граждан".Факты* В 1905 году Шмидт был избран рабочими Севастополя "пожизненным депутатом Совета".* В 1923 году останки лейтенанта и трех матросов были перенесены с острова Березань у Одессы, где состоялась казнь, в Севастополь. Через 12 лет здесь появился памятник, воплотивший желание Шмидта, указанное в завещании: "Положить скалу, вырезать на ней мою клятву. На скале бросить якорь (корабельный, настоящий) не сломанный, как это принято делать на памятниках, а целый якорь и воткнуть в скалу флагшток с красным флагом из жести".* После первой своей отставки из флота Петр Шмидт увлекся аэронавтикой и даже пытался совершать публичные полеты. После нескольких неудач организаторы зрелищ стали отказываться работать с ним.* Низшей точкой военной карьеры Шмидта была служба на миноносце в порту Измаил Дунайского флота, под командованием числилось 20 матросов и два офицера. В это время Шмидта обвинили в хищении всей корабельной кассы – трех тысяч рублей. Он объяснял пропажу денег их потерей и обязался вернуть их в казну. В довоенной советской литературе о Шмидте этот эпизод преподносился как "трата денег на революцию".* Писатели Ильф и Петров в книге "Золотой теленок" увековечили мошенников, представлявшимися сыновьями и дочерьми лейтенанта Шмидта. Настоящие дети у Петра Петровича были. Старший сын, Евгений, поддержавший отца по время бунта, избежал наказания как несовершеннолетний. Он стал военным инженером, поддержал Февральскую революцию, но Октябрьскую не принял. Служил в Белой Армии, эмигрировал, жил в Чехии и во Франции. Написал книгу про отца, и носил фамилию Шмидт-Очаковский. В 1904 году у Шмидта появилась дочь, которую назвали Екатериной. Но о судьбе девочки ничего не известно.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

история, крым