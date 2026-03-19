Когда завершится реконструкция Детского парка в Симферополе
Когда завершится реконструкция Детского парка в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Когда завершится реконструкция Детского парка в Симферополе
Основные работы по реконструкции Детского парка в Симферополе завершены, объект будет полностью готов к майским праздникам. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T13:55
2026-03-19T13:55
2026-03-19T13:55
симферополь
новости крыма
михаил афанасьев
благоустройство
городская среда
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Основные работы по реконструкции Детского парка в Симферополе завершены, объект будет полностью готов к майским праздникам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава крымской столицы Михаил Афанасьев.Кроме того, по его словам, на финальную стадию вышли работы в сквере Республики, которые также завершатся в ближайшее время.По словам, мэра в этом году в крымской столице продолжится благоустройство общественных пространств, работы уже законтрактованы.При этом, по его словам, в минувшем году Симферополь благоустраивался рекордными темпами – одновременно в городе благоустраивались восемь общественных территорий. В 150 многоквартирных домах в 2025 году отремонтировали дворы.Благоустройство Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году. В Симферополе также началось благоустройство общественного пространства на участке в 25 тысяч квадратов – от улицы Кечкеметской до Титова, проинформировал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев накануне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фотоВ Гурзуфе при благоустройстве парка выявлены замечанияСохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре
симферополь
симферополь, новости крыма, михаил афанасьев, благоустройство, городская среда
Когда завершится реконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе завершится к майским праздникам – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым.
Основные работы по реконструкции Детского парка в Симферополе завершены, объект будет полностью готов к майским праздникам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил глава крымской столицы Михаил Афанасьев.
"В Детском парке в полном объеме будут завершены работы до первого мая. На этой неделе проводились работы по асфальтированию, и сейчас там ведутся работы завершающего этапа: где-то пусконаладка света, где-то мы добавляем свет, установка сцены. На майские праздники эта территория уже полностью будет доступна", – анонсировал Афанасьев.
Кроме того, по его словам, на финальную стадию вышли работы в сквере Республики, которые также завершатся в ближайшее время.
По словам, мэра в этом году в крымской столице продолжится благоустройство общественных пространств, работы уже законтрактованы.
"Законтрактованы уже все работы 2026 года по благоустройству. Сейчас у нас заключено 10 контрактов, это в части благоустройства, плюс ремонты дворовых проездов. По итогу года мы рассчитываем выйти на цифру, которая не будет меньше 2025 года", – рассказал Афанасьев.
При этом, по его словам, в минувшем году Симферополь благоустраивался рекордными темпами – одновременно в городе благоустраивались восемь общественных территорий. В 150 многоквартирных домах в 2025 году отремонтировали дворы.
Благоустройство Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году. В Симферополе также началось благоустройство общественного пространства на участке в 25 тысяч квадратов
– от улицы Кечкеметской до Титова, проинформировал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев накануне.
