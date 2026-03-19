Когда завершится реконструкция Детского парка в Симферополе
2026-03-19T13:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Основные работы по реконструкции Детского парка в Симферополе завершены, объект будет полностью готов к майским праздникам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава крымской столицы Михаил Афанасьев.
"В Детском парке в полном объеме будут завершены работы до первого мая. На этой неделе проводились работы по асфальтированию, и сейчас там ведутся работы завершающего этапа: где-то пусконаладка света, где-то мы добавляем свет, установка сцены. На майские праздники эта территория уже полностью будет доступна", – анонсировал Афанасьев.
Кроме того, по его словам, на финальную стадию вышли работы в сквере Республики, которые также завершатся в ближайшее время.
По словам, мэра в этом году в крымской столице продолжится благоустройство общественных пространств, работы уже законтрактованы.

"Законтрактованы уже все работы 2026 года по благоустройству. Сейчас у нас заключено 10 контрактов, это в части благоустройства, плюс ремонты дворовых проездов. По итогу года мы рассчитываем выйти на цифру, которая не будет меньше 2025 года", – рассказал Афанасьев.

При этом, по его словам, в минувшем году Симферополь благоустраивался рекордными темпами – одновременно в городе благоустраивались восемь общественных территорий. В 150 многоквартирных домах в 2025 году отремонтировали дворы.
Благоустройство Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году. В Симферополе также началось благоустройство общественного пространства на участке в 25 тысяч квадратов – от улицы Кечкеметской до Титова, проинформировал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев накануне.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото
В Гурзуфе при благоустройстве парка выявлены замечания
Сохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре
 
15:40Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной – ко дню рождения певицы
15:28Три четверти россиян считают роль Крыма ключевой в обороноспособности РФ
15:15В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства
15:06Очередь на Крымском мосту - сколько ждать проезда
14:58В Севастополе пострадавшим от атак ВСУ выделили 6 млн рублей
14:56В Крыму и Севастополе обновили более двух тысяч километров дорог
14:39"Слуги народа" отказываются служить Зеленскому: в Верховной раде саботаж
14:23В Крыму завершают строительство завода по производству минеральной ваты
14:13Во Франции поддержали жесткий ультиматум Зеленскому
14:07"Командую флотом": 120 лет назад казнили лейтенанта Шмидта
13:55Когда завершится реконструкция Детского парка в Симферополе
13:39Новости СВО: за сутки Украина потеряла 1185 боевиков
13:28Часть Севастополя осталась без света
13:15На участке дороги Ялта – Севастополь ввели "реверс" – схема
13:13ВТБ: Предприниматели на 68% увеличили обороты трансграничных платежей
13:01К чему могут привести атаки Киева на газовые объекты – заявление Кремля
12:55В Кремле прокомментировали решение суда об экстрадиции Бутягина
12:35В Москве 3-летний ребенок выпал из окна пятого этажа и погиб
12:27Беспилотники ВСУ третий день атакуют объекты "Газпрома" – что известно
12:17Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
Лента новостейМолния