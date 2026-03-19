https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/kogda-zavershitsya-rekonstruktsiya-detskogo-parka-v-simferopole-1154464541.html

Когда завершится реконструкция Детского парка в Симферополе

Основные работы по реконструкции Детского парка в Симферополе завершены, объект будет полностью готов к майским праздникам.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153178160_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_4b70cbdcbe88a3316ed7d61bb8ba9545.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Основные работы по реконструкции Детского парка в Симферополе завершены, объект будет полностью готов к майским праздникам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава крымской столицы Михаил Афанасьев.Кроме того, по его словам, на финальную стадию вышли работы в сквере Республики, которые также завершатся в ближайшее время.По словам, мэра в этом году в крымской столице продолжится благоустройство общественных пространств, работы уже законтрактованы.При этом, по его словам, в минувшем году Симферополь благоустраивался рекордными темпами – одновременно в городе благоустраивались восемь общественных территорий. В 150 многоквартирных домах в 2025 году отремонтировали дворы.Благоустройство Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году. В Симферополе также началось благоустройство общественного пространства на участке в 25 тысяч квадратов – от улицы Кечкеметской до Титова, проинформировал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев накануне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фотоВ Гурзуфе при благоустройстве парка выявлены замечанияСохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

