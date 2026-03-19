Когда отремонтируют площадь Ленина в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Когда отремонтируют площадь Ленина в Симферополе
Плиточное покрытие центральной площади Симферополя – площади Ленина – отремонтируют в текущем году. Как сообщил глава администрации крымской столицы Михаил... РИА Новости Крым, 19.03.2026
Площадь Ленина в Симферополе отремонтируют в 2026 году – мэр Афанасьев

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Плиточное покрытие центральной площади Симферополя – площади Ленина – отремонтируют в текущем году. Как сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, речь идет об устранении дефектов на отдельных участках.
В 2021 году в Симферополе начали ремонт площади Ленина, сроки их завершения неоднократно переносились из-за нерасторопности подрядчика. Позже из-за претензий, выдвинутых к качеству укладки плитки, было принято решение о демонтаже покрытия и проведении работ заново. В настоящий момент жители города стали обращать внимание на то, что новая плитка во многих местах снова "съезжает".

"Ремонтные работы будут проведены. Мы уже дефектовку провели, есть определенные нюансы по проведению экспертизы, но в ближайшее время, в этом году эти ремонтные работы будут по площади выполнены", – сказал Афанасьев.

Он подчеркнул, что речь идет не о полной новой реконструкции, а о ремонтных работах на отдельных участках.
"Гуляющие" участки, которые нуждаются в ремонте – да, они будут приведены в порядок", – уточнил мэр.
В минувшем году глава столичной администрации уже анонсировал частичную замену плитки на площади Ленина на 2026 год.
