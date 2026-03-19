Киев на фоне скандала в Раде пообещал МВФ повысить налоги ради кредитов - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Украинские власти заверили Международный валютный фонд (МВФ) в том, что повысят налоги для населения, несмотря на то, что Верховная Рада не желает принимать...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Украинские власти заверили Международный валютный фонд (МВФ) в том, что повысят налоги для населения, несмотря на то, что Верховная Рада не желает принимать необходимые законопроекты. Об этом заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.Она отметила, что миссия МВФ, которая в данный время пребывает в Киеве, обсуждает с украинскими властями прогресс в выполнении обязательств в рамках утвержденной ранее программы финансирования."Сотрудники миссии планируют провести встречи с парламентариями", – уточнила Козак.До конца марта Верховная Рада Украины должна принять пакет законов, связанных с повышением налогов для малого бизнеса и частных предпринимателей. В правительстве полагают, что новые меры затронут около 250 тысяч бизнесменов. Помимо этого, украинские цифровые платформы обязаны будут облагаться более высокими налогами.Парламент отложил голосование по некоторым ключевым реформам, так как не смог набрать достаточно голосов.На днях депутат ВР от партии "Слуга народа" Игорь Фрис заявил, что в Раде отказываются голосовать за законы под МВФ, потому их не согласовывали. По его словам, многие парламентарии считают, что взятые на себя Киевом обязательства способны разрушить экономическую систему страны и бизнес сотен предпринимателей. Он также отметил, что правительство Украины не вовлекало парламент в подписание обязательств с Международным валютным фондом, а теперь вынуждает его голосовать за решения, которые способны уничтожить экономику всего государства.Ранее МВФ выделил Украине 1,5 млрд долларов в рамках новой кредитной программы заимствования. В целом она рассчитана на 8,1 млрд долларов, однако документами предусмотрено, что следующие транши Украина получит, если правительство будет выполнять принятые сторонами условия финансирования.Политолог Вадим Колесниченко ранее высказал мнение, что депутаты фракции большинства Верховной рады Украины "Слуга народа" отказываются голосовать по законопроектам, которые существенно урезают социальные льготы и поддержку мирного населения страны, чем лишают киевский режим во главе с Владимиром Зеленским возможности получать кредиты из Международного валютного фонда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

