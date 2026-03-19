Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году
Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году
Реставрация дачи Стамболи в Феодосии – объекта культурного наследия XIX века – будет завершена в текущем году. Также предполагается восстановить парадное... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T21:14
2026-03-19T21:14
дача стамболи
крым
феодосия
ливадийский дворец
воронцовский дворец
храм архангелов михаила и гавриила в феодосии
благоустройство
реконструкция
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Реставрация дачи Стамболи в Феодосии – объекта культурного наследия XIX века – будет завершена в текущем году. Также предполагается восстановить парадное крыльцо Воронцовского дворца, работы здесь уже начинаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.Также в этом году, по его словам, предполагается провести частично реставрационные работы в Воронцовском дворце.Также в 2026 году продолжатся реставрационные работы в Ливадийском дворце, добавил он."У нас активно ведутся работы по Ливадийскому дворцу. Пока исследовательская часть, и сейчас будет парк приводиться в порядок", – отметил Жаворонков.Главной проблемой здесь, по его словам, являются многочисленные уникальные парковые сооружения, в том числе самостоятельные, такие как Розовая и Турецкая беседки, которые требуют серьезных восстановительных работ.Кроме того, по его словам, минкульт Крыма в 2026 году будет активно включаться в программы, чтобы получить возможность отреставрировать ряд культовых объектов, в частности древний храм Архангелов Михаила и Гавриила в Феодосии.По его словам, еще один знаковый объект в Феодосии – остатки фортификационных сооружений Генуэзской крепости – требуют реставрации, так как находятся "в сложном состоянии"."Все-таки это федеральные памятники... Но это пока даже не план. Будем думать, потому что нужно находить средства, включать куда-то и развивать", – заключил Жаворонков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится парк Ливадийского дворца после реновацииВ Алуште снесли историческую ротонду - что происходитСпасти святыню: в Феодосии рухнула стена средневекового храма
крым
феодосия
дача стамболи, крым, феодосия, ливадийский дворец, воронцовский дворец, храм архангелов михаила и гавриила в феодосии, благоустройство, реконструкция, новости крыма, минкульт крыма
Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году

В Феодосии дачу Стамболи откроют после реставрации в 2026 году – минкульт Крыма

21:14 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Реставрация дачи Стамболи в Феодосии – объекта культурного наследия XIX века – будет завершена в текущем году. Также предполагается восстановить парадное крыльцо Воронцовского дворца, работы здесь уже начинаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.
"У нас завершается дача Стамболи... И я надеюсь, что мы все-таки в этом году уже пойдем (на экскурсию). Думаю, все закончится, там идут работы полным ходом", – поделился Жаворонков.
Также в этом году, по его словам, предполагается провести частично реставрационные работы в Воронцовском дворце.
"Отдельные элементы реставрационные, которые позволят нам восстановить парадное крыльцо Воронцовского дворца. Сейчас начинаются работы. Есть проект, есть согласование, все будет восстановлено", – уточнил Жаворонков.
Также в 2026 году продолжатся реставрационные работы в Ливадийском дворце, добавил он.
"У нас активно ведутся работы по Ливадийскому дворцу. Пока исследовательская часть, и сейчас будет парк приводиться в порядок", – отметил Жаворонков.
Главной проблемой здесь, по его словам, являются многочисленные уникальные парковые сооружения, в том числе самостоятельные, такие как Розовая и Турецкая беседки, которые требуют серьезных восстановительных работ.

"То есть они просто разрушены из-за всяких оползневых процессов и требуют укрепления, подпорной стенки, переборки и так далее. Это все реставрационные работы, которые будут проводиться на этой территории. Это большой очень пласт, и я не знаю, сколько времени на это потребуется, но я думаю, мы благополучно с этим справимся", – поделился Жаворонков.

Кроме того, по его словам, минкульт Крыма в 2026 году будет активно включаться в программы, чтобы получить возможность отреставрировать ряд культовых объектов, в частности древний храм Архангелов Михаила и Гавриила в Феодосии.
По его словам, еще один знаковый объект в Феодосии – остатки фортификационных сооружений Генуэзской крепости – требуют реставрации, так как находятся "в сложном состоянии".
"Все-таки это федеральные памятники... Но это пока даже не план. Будем думать, потому что нужно находить средства, включать куда-то и развивать", – заключил Жаворонков.
Дача СтамболиКрымФеодосияЛивадийский дворецВоронцовский дворецХрам Архангелов Михаила и Гавриила в ФеодосииБлагоустройствоРеконструкцияНовости КрымаМинкульт Крыма
 
