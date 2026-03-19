https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/kakie-obekty-otrestavriruyut-v-krymu-v-2026-godu-1154488572.html
Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году
Реставрация дачи Стамболи в Феодосии – объекта культурного наследия XIX века – будет завершена в текущем году. Также предполагается восстановить парадное... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T21:14
дача стамболи
крым
феодосия
ливадийский дворец
воронцовский дворец
храм архангелов михаила и гавриила в феодосии
благоустройство
реконструкция
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148235110_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_776ac541a79cb6960fdb0a4016c75f1d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Реставрация дачи Стамболи в Феодосии – объекта культурного наследия XIX века – будет завершена в текущем году. Также предполагается восстановить парадное крыльцо Воронцовского дворца, работы здесь уже начинаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.Также в этом году, по его словам, предполагается провести частично реставрационные работы в Воронцовском дворце.Также в 2026 году продолжатся реставрационные работы в Ливадийском дворце, добавил он."У нас активно ведутся работы по Ливадийскому дворцу. Пока исследовательская часть, и сейчас будет парк приводиться в порядок", – отметил Жаворонков.Главной проблемой здесь, по его словам, являются многочисленные уникальные парковые сооружения, в том числе самостоятельные, такие как Розовая и Турецкая беседки, которые требуют серьезных восстановительных работ.Кроме того, по его словам, минкульт Крыма в 2026 году будет активно включаться в программы, чтобы получить возможность отреставрировать ряд культовых объектов, в частности древний храм Архангелов Михаила и Гавриила в Феодосии.По его словам, еще один знаковый объект в Феодосии – остатки фортификационных сооружений Генуэзской крепости – требуют реставрации, так как находятся "в сложном состоянии"."Все-таки это федеральные памятники... Но это пока даже не план. Будем думать, потому что нужно находить средства, включать куда-то и развивать", – заключил Жаворонков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится парк Ливадийского дворца после реновацииВ Алуште снесли историческую ротонду - что происходитСпасти святыню: в Феодосии рухнула стена средневекового храма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148235110_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fe1a32123d0663cedefa06c0969a9146.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Феодосии дачу Стамболи откроют после реставрации в 2026 году – минкульт Крыма
Реставрация дачи Стамболи в Феодосии – объекта культурного наследия XIX века – будет завершена в текущем году. Также предполагается восстановить парадное крыльцо Воронцовского дворца, работы здесь уже начинаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.
"У нас завершается дача Стамболи
... И я надеюсь, что мы все-таки в этом году уже пойдем (на экскурсию). Думаю, все закончится, там идут работы полным ходом", – поделился Жаворонков.
Также в этом году, по его словам, предполагается провести частично реставрационные работы в Воронцовском дворце.
"Отдельные элементы реставрационные, которые позволят нам восстановить парадное крыльцо Воронцовского дворца. Сейчас начинаются работы. Есть проект, есть согласование, все будет восстановлено", – уточнил Жаворонков.
Также в 2026 году продолжатся реставрационные работы в Ливадийском дворце, добавил он.
"У нас активно ведутся работы по Ливадийскому дворцу. Пока исследовательская часть, и сейчас будет парк приводиться в порядок", – отметил Жаворонков.
Главной проблемой здесь, по его словам, являются многочисленные уникальные парковые сооружения, в том числе самостоятельные, такие как Розовая и Турецкая беседки, которые требуют серьезных восстановительных работ.
"То есть они просто разрушены из-за всяких оползневых процессов и требуют укрепления, подпорной стенки, переборки и так далее. Это все реставрационные работы, которые будут проводиться на этой территории. Это большой очень пласт, и я не знаю, сколько времени на это потребуется, но я думаю, мы благополучно с этим справимся", – поделился Жаворонков.
Кроме того, по его словам, минкульт Крыма в 2026 году будет активно включаться в программы, чтобы получить возможность отреставрировать ряд культовых объектов, в частности древний храм Архангелов Михаила и Гавриила в Феодосии.
По его словам, еще один знаковый объект в Феодосии – остатки фортификационных сооружений Генуэзской крепости – требуют реставрации, так как находятся "в сложном состоянии".
"Все-таки это федеральные памятники... Но это пока даже не план. Будем думать, потому что нужно находить средства, включать куда-то и развивать", – заключил Жаворонков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
