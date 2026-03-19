Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году

Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году

Реставрация дачи Стамболи в Феодосии – объекта культурного наследия XIX века – будет завершена в текущем году. Также предполагается восстановить парадное... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T21:14

2026-03-19T21:14

2026-03-19T21:14

дача стамболи

крым

феодосия

ливадийский дворец

воронцовский дворец

храм архангелов михаила и гавриила в феодосии

благоустройство

реконструкция

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Реставрация дачи Стамболи в Феодосии – объекта культурного наследия XIX века – будет завершена в текущем году. Также предполагается восстановить парадное крыльцо Воронцовского дворца, работы здесь уже начинаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.Также в этом году, по его словам, предполагается провести частично реставрационные работы в Воронцовском дворце.Также в 2026 году продолжатся реставрационные работы в Ливадийском дворце, добавил он."У нас активно ведутся работы по Ливадийскому дворцу. Пока исследовательская часть, и сейчас будет парк приводиться в порядок", – отметил Жаворонков.Главной проблемой здесь, по его словам, являются многочисленные уникальные парковые сооружения, в том числе самостоятельные, такие как Розовая и Турецкая беседки, которые требуют серьезных восстановительных работ.Кроме того, по его словам, минкульт Крыма в 2026 году будет активно включаться в программы, чтобы получить возможность отреставрировать ряд культовых объектов, в частности древний храм Архангелов Михаила и Гавриила в Феодосии.По его словам, еще один знаковый объект в Феодосии – остатки фортификационных сооружений Генуэзской крепости – требуют реставрации, так как находятся "в сложном состоянии"."Все-таки это федеральные памятники... Но это пока даже не план. Будем думать, потому что нужно находить средства, включать куда-то и развивать", – заключил Жаворонков.

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дача стамболи, крым, феодосия, ливадийский дворец, воронцовский дворец, храм архангелов михаила и гавриила в феодосии, благоустройство, реконструкция, новости крыма, минкульт крыма