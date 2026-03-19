Какая дорога в Крым и обратно нужна на Арабатской стрелке – мнение
На Арабатской стрелке в Херсонской области будет достаточно хорошей асфальтированной двухполосной дороги регионального значения, чтобы дать толчок... РИА Новости Крым, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. На Арабатской стрелке в Херсонской области будет достаточно хорошей асфальтированной двухполосной дороги регионального значения, чтобы дать толчок туристическому развитию этого места. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин, отметив, что в Крыму есть примеры того, как к курортам ведут несколько дорог, в том числе у побережья.В феврале глава крымского парламента Владимир Константинов на выездном совещании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совфеде заявил, что строительство автодороги от Геническа до Феодосии по Арабатской стрелке дало бы мощный импульс социально-экономическому развитию Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.По мнению Цуркина, учитывая строительство четырехполосной скоростной магистрали "Азовское кольцо", в этом районе "возможна региональная дорога, которая прежде всего даст развитие Арабатской стрелке".Он отметил, что в Крыму есть примеры того, как наряду с трассой "Таврида" и новыми региональными дорогами существуют благоустроенные дороги на месте старых, проходящих у побережья."Сегодня дорога на Евпаторию Симферополь – Евпатория – Мирный, например, прошла четырьмя полосами, минуя прибрежную часть. Но дорога в части развития курорта осталась. Когда мы двигаемся к Евпатории в старом коридоре, на уровне Сакского района, где строится курорт "Золотые пески", там она есть. И здесь, я думаю, такая же возможна история,", – добавил Цуркин.Он подчеркнул, что о необходимости строительства такой дороги много говорится в Херсонской области, потому что регион хочет, чтобы и на его территории в таком популярном месте отдыха, как Арабатская стрелка, развивался полноценный, в том числе и круглогодичный курорт."И доставка материалов, и самих туристов, и накопительных площадок, кемпингов – все это даст дорога, и она имеет место быть", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей Сухопутный коридор в Крым для электромобилей – какие нюансы В Херсонской области появятся новые курорты и объекты лечебного туризма
