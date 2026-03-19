Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на Россию

Действия президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке сыграли России на руку. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T21:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Действия президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке сыграли России на руку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко."Авантюра Трампа и Нетаньяху на Ближнем Востоке сыграла нам на руку. По крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе нам это выгодно. И мы получили существенные преференции. Более того, это раскалывает блок НАТО. И это позволяет немного пересматривать свои позиции тем же самым европейцам, которые уже сегодня ищут способы, как найти переговорные позиции с Российской Федерацией. Поэтому в среднесрочной перспективе время играет на нас", - сказал политолог.По словам Колесниченко, России необходимо использовать конфликт на Ближнем Востоке в своих интересах, "с целью пополнения и бюджета, и с целью улучшения наших дипломатических позиций, как в странах Ближнего Востока, так и в странах Европы".При этом собеседник отметил, что о "дружбе" с Европой ближайшие два десятка лет, скорее всего, говорить не придется, экономические потоки не будут восстановлены. В то же время сегодня Россия "стоит спина к спине с КНР", ситуация на энергетическом рынке сработала в пользу РФ, и "Китай стал к нам поближе".По его словам, сейчас в мире происходит глобальный слом системы, когда каждая суверенная страна должна защищать в первую очередь свои интересы, свою территорию и свой народ.Также он отметил, что в последние годы авторитет России существенно вырос. "Позиция президента Владимира Путина и позиция Российской Федерации все более и более находит понимание и поддержку", - заключил Колесниченко.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

