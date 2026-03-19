https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/kak-konflikt-na-blizhnem-vostoke-vliyaet-na-rossiyu-1154472698.html
Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на Россию - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Действия президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке сыграли России на руку. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 19.03.2026
мнения
вадим колесниченко
россия
ближний восток
сша
обострение между израилем и ираном
иран
обострение между ираном и сша
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147319185_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_7b57a7c048b884ca379764f46da643fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Действия президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Ближнем Востоке сыграли России на руку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко."Авантюра Трампа и Нетаньяху на Ближнем Востоке сыграла нам на руку. По крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе нам это выгодно. И мы получили существенные преференции. Более того, это раскалывает блок НАТО. И это позволяет немного пересматривать свои позиции тем же самым европейцам, которые уже сегодня ищут способы, как найти переговорные позиции с Российской Федерацией. Поэтому в среднесрочной перспективе время играет на нас", - сказал политолог.По словам Колесниченко, России необходимо использовать конфликт на Ближнем Востоке в своих интересах, "с целью пополнения и бюджета, и с целью улучшения наших дипломатических позиций, как в странах Ближнего Востока, так и в странах Европы".При этом собеседник отметил, что о "дружбе" с Европой ближайшие два десятка лет, скорее всего, говорить не придется, экономические потоки не будут восстановлены. В то же время сегодня Россия "стоит спина к спине с КНР", ситуация на энергетическом рынке сработала в пользу РФ, и "Китай стал к нам поближе".По его словам, сейчас в мире происходит глобальный слом системы, когда каждая суверенная страна должна защищать в первую очередь свои интересы, свою территорию и свой народ.Также он отметил, что в последние годы авторитет России существенно вырос. "Позиция президента Владимира Путина и позиция Российской Федерации все более и более находит понимание и поддержку", - заключил Колесниченко.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Есть хорошая новость": Таиланд готов покупать российскую нефтьСША частично сняли ограничения на российскую нефтьВ мире оценили роль российских нефти и газа – Дмитриев
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147319185_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_772cd16b817b47811166146643e0a3ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >> Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
