К чему могут привести атаки Киева на газовые объекты – заявление Кремля

К чему могут привести атаки Киева на газовые объекты – заявление Кремля - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Киевский режим усилил атаки на объекты газовой инфраструктуры, это может усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Киевский режим усилил атаки на объекты газовой инфраструктуры, это может усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как отметил Песков, в условиях, когда мировые энергетические рынки чувствуют себя, мягко говоря, дискомфортно, такие безответственные и бездумные действия киевского режима способны еще больше дестабилизировать обстановку не только в регионе, но и во всем мире."Это (попытки ударов Киева – ред.) угроза для критической инфраструктуры, это угроза для международных энергетических маршрутов", - сказал пресс-секретарь российского лидера.В четверг пресс-служба "Газпрома" сообщила, что в период 17-19 марта киевский режим усилил атаки на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". В частности, ВСУ предприняли попытки ударов 22 беспилотными воздушными средствами по компрессорной станции "Русская", а также попытки атаковать тремя беспилотниками компрессорную станцию "Казачья" и одним – станцию "Береговая."Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"В Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке"ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Турецкого потока"

