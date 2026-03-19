Известный шеф-повар Илья Захаров провел мастер-класс в Крыму

2026-03-19T17:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Известный российский шеф-повар Илья Захаров пообщался со студентами крымского Романовского колледжа индустрии и гостеприимства. В Симферополь он приехал, чтобы совместно со своим коллегой - бренд-шефом, основателем и руководителем проекта "ПРОРЕСТ" Романом Лужным презентовать молодежи проект "Крымские гастрономические истории".Как рассказали организаторы проекта, лучшие студенты смогут поработать совместно с известнейшими шефами, узнать о концепции блюд гастроужинов, которыми будет представлен полуостров в разных уголках России и за рубежом, все – от выбора продуктов до технологий приготовления и тонкостей подачи."То есть, вы увидите процесс формирования концепции, гастрономического характера региона, особенности работы того или иного шефа от начала до конца", - сказал Захаров студентам.Он дал молодым людям и их наставникам-педагогам множество советов – от того, что повар должен быть физически выносливым и поэтому занятия спортом – обязательны, до того, что хорошему шефу необходимо знать историю и биологию."В ресторан человек должен приходить как в театр: сначала подача, затем история, потом вкус, в конце – визуализация блюда", - подчеркнул он.Захаров призвал кулинарно одаренную молодежь не бояться экспериментировать, задавать вопросы своим будущим начальникам и педагогам, развивать свою собственную библиотеку вкусов.Вместе со студентами Илья Захаров поучаствовал в приготовлении десерта из груши, который студенты Романовского колледжа в скором времени презентуют на одном из всероссийских конкурсов. Он поправил коллег и дал свои рекомендации как в технологии приготовления, так и в колористике готового блюда."Наша профессия – это ремесло. Чтобы получилась хорошая выкладка, нужно блюдо выложить на тарелку сто раз, а, когда получится, еще десять. Кулинария проверяет человека, сможет ли он работать, минимум два года. Наша профессия – не про тех, кто сдается", - резюмировал Илья Захаров.

