Известный шеф-повар Илья Захаров провел мастер-класс в Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Известный шеф-повар Илья Захаров провел мастер-класс в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Известный российский шеф-повар Илья Захаров пообщался со студентами крымского Романовского колледжа индустрии и гостеприимства. В Симферополь он приехал, чтобы совместно со своим коллегой - бренд-шефом, основателем и руководителем проекта "ПРОРЕСТ" Романом Лужным презентовать молодежи проект "Крымские гастрономические истории".
Как рассказали организаторы проекта, лучшие студенты смогут поработать совместно с известнейшими шефами, узнать о концепции блюд гастроужинов, которыми будет представлен полуостров в разных уголках России и за рубежом, все – от выбора продуктов до технологий приготовления и тонкостей подачи.
"То есть, вы увидите процесс формирования концепции, гастрономического характера региона, особенности работы того или иного шефа от начала до конца", - сказал Захаров студентам.
Он дал молодым людям и их наставникам-педагогам множество советов – от того, что повар должен быть физически выносливым и поэтому занятия спортом – обязательны, до того, что хорошему шефу необходимо знать историю и биологию.
"В ресторан человек должен приходить как в театр: сначала подача, затем история, потом вкус, в конце – визуализация блюда", - подчеркнул он.
Захаров призвал кулинарно одаренную молодежь не бояться экспериментировать, задавать вопросы своим будущим начальникам и педагогам, развивать свою собственную библиотеку вкусов.
"У крымчан более развиты вкусовые рецепторы: вы знаете, например, что такое хорошие вызревшие томаты, каков из них соус. Но всегда все пробуйте на язык, имейте свою копилку вкусов, тогда вы сможете органично смешивать продукты", - делится своим опытом известный телеведущий.
Вместе со студентами Илья Захаров поучаствовал в приготовлении десерта из груши, который студенты Романовского колледжа в скором времени презентуют на одном из всероссийских конкурсов. Он поправил коллег и дал свои рекомендации как в технологии приготовления, так и в колористике готового блюда.
"Наша профессия – это ремесло. Чтобы получилась хорошая выкладка, нужно блюдо выложить на тарелку сто раз, а, когда получится, еще десять. Кулинария проверяет человека, сможет ли он работать, минимум два года. Наша профессия – не про тех, кто сдается", - резюмировал Илья Захаров.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
