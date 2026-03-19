Газовый ужас для Европы: цена взлетела еще на 35% после ударов по Катару - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Газовый ужас для Европы: цена взлетела еще на 35% после ударов по Катару
Газовый ужас для Европы: цена взлетела еще на 35% после ударов по Катару - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Газовый ужас для Европы: цена взлетела еще на 35% после ударов по Катару
Стоимость природного газа в Европе подскочила на 35% после ракетных атак Ирана на объекты по производству сжиженного природного газа катарской нефтегазовой... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T12:09
2026-03-19T12:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Стоимость природного газа в Европе подскочила на 35% после ракетных атак Ирана на объекты по производству сжиженного природного газа катарской нефтегазовой компании QatarEnergy, обеспечивающей около 20% мировых поставок СПГ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.Хотя поставки с пострадавшего завода СПГ в Катаре были приостановлены еще в начале этого месяца из-за эскалации конфликта, последние удары угрожают удержать цены на газ в Европе и Азии на высоком уровне в течение более длительного времени, отмечают авторы публикации.По словам экспертов, это может кардинально изменить ситуацию в отрасли сжиженного природного газа в худшую сторону.Европа выходит из зимы с опустошенными резервуарами для хранения газа, а значит летом ей придется закупать больше партий СПГ для их пополнения, конкурируя с покупателями из Азии за уменьшающиеся объемы поставок.Ранее крупнейший поставщик СПГ сообщил, что 18 марта ударам подверглись объекты комплекса в Рас-Лаффане в Катаре. QatarEnergy оценила ущерб от ракетного обстрела как значительный. Комплекс в Рас-Лаффане уже подвергался иранской атаке в начале конфликта на Ближнем Востоке. В первых числах марта беспилотник ударил по газовому объекту компании.
новости, газ, газоснабжение, катар, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, ближний восток, европа
Газовый ужас для Европы: цена взлетела еще на 35% после ударов по Катару

Стоимость газа в Европе подскочила на 35% после ракетного удара по объектам СПГ в Катаре

12:09 19.03.2026 (обновлено: 12:14 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Стоимость природного газа в Европе подскочила на 35% после ракетных атак Ирана на объекты по производству сжиженного природного газа катарской нефтегазовой компании QatarEnergy, обеспечивающей около 20% мировых поставок СПГ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Фьючерсы на биржевые индексы подскочили в четверг на целых 35%, в результате чего цены выросли более чем в два раза по сравнению с довоенным уровнем", – говорится в сообщении.
Хотя поставки с пострадавшего завода СПГ в Катаре были приостановлены еще в начале этого месяца из-за эскалации конфликта, последние удары угрожают удержать цены на газ в Европе и Азии на высоком уровне в течение более длительного времени, отмечают авторы публикации.
По словам экспертов, это может кардинально изменить ситуацию в отрасли сжиженного природного газа в худшую сторону.
Европа выходит из зимы с опустошенными резервуарами для хранения газа, а значит летом ей придется закупать больше партий СПГ для их пополнения, конкурируя с покупателями из Азии за уменьшающиеся объемы поставок.
Ранее крупнейший поставщик СПГ сообщил, что 18 марта ударам подверглись объекты комплекса в Рас-Лаффане в Катаре. QatarEnergy оценила ущерб от ракетного обстрела как значительный. Комплекс в Рас-Лаффане уже подвергался иранской атаке в начале конфликта на Ближнем Востоке. В первых числах марта беспилотник ударил по газовому объекту компании.
НовостиГазГазоснабжениеКатарИранОбострение между Ираном и СШАОбострение между Израилем и ИраномБлижний ВостокЕвропа
 
