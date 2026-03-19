Фонтаны и цветы: как Симферополь готовят к весеннему теплу

Фонтаны и цветы: как Симферополь готовят к весеннему теплу - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Фонтаны и цветы: как Симферополь готовят к весеннему теплу

В Симферополе до первого мая включат все городские фонтаны и украсят город цветочными кашпо. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T21:51

2026-03-19T21:51

2026-03-19T21:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе до первого мая включат все городские фонтаны и украсят город цветочными кашпо. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По его словам, в этом году ко всем существующим фонтанам в парке Тренева, по проспекту Кирова, улице Горького и в других локациях, добавятся новые – плавающие в районе Объездной и в Детском парке."Наши традиционные цветы в кашпо. Будет высажена первая партия — это весенники. Они уже пересаживаются нашим предприятием непосредственно в кашпо. Будем смотреть по погодным условиям. В ближайшее время они все будут расставлены по нашей улично-дорожной сети", – продолжил мэр крымской столицы.Также, по его словам, сейчас в Симферополе проходит традиционная весенне-осенняя кампания по высадке многолетних зеленых насаждений. В прошлом году в городе начали высаживать деревья-крупномеры, чтобы максимально быстро создать тень и уют, напомнил он. Сейчас закуплена техника для корчевания пней – все те пеньки, которые остались от сноса аварийных или сухих деревьев, удалят."От центра будем двигаться на периферию. Кроме того, в прошлом году мы закончили работы по обустройству системы полива на Проспекте Победы. Ту технику, которая у нас была задействована в поливе в предыдущие годы, теперь можем перебросить на другие улицы и увеличить площади полива. Ну и в целом сейчас стараемся в рамках благоустройства общественных пространств обеспечивать их все системами автоматического полива", – сказал глава администрации.Плиточное покрытие центральной площади Симферополя – площади Ленина – отремонтируют в текущем году, сообщил ранее в четверг глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, михаил афанасьев, новости крыма, крым