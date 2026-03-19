https://crimea.ria.ru/20260319/eskalatsiya-atak-vsu-na-obekty-kriticheski-vazhnoy-infrastruktury-gazproma--chto-izvestno-1154466422.html

Беспилотники ВСУ третий день атакуют объекты "Газпрома" – что известно - РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T12:27

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111434/36/1114343648_2:0:966:542_1920x0_80_0_0_866e75d0ebc794077a68082f8e4d117a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим усилил атаки на "Турецкий" и "Голубой" потоки. Об этом сообщает в четверг пресс-служба корпорации "Газпром".В частности, ВСУ предприняли попытки ударов 22 беспилотными воздушными средствами по компрессорной станции "Русская", а также попытки атаковать тремя беспилотниками компрессорную станцию "Казачья" и одним – станцию "Береговая", перечислили в компании.Днем 12 марта Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ по инфраструктуре "Турецкого потока" на Кубани. 10 украинских беспилотников уничтожены утром в среду над газокомпрессорной станцией "Русская" в Гай-Кодзоре, сообщали ранее в Минобороны РФ. Попытки Киева нанести удары по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае – абсолютно безрассудные, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке"."Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

