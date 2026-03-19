Беспилотники ВСУ третий день атакуют объекты "Газпрома" – что известно - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Беспилотники ВСУ третий день атакуют объекты "Газпрома" – что известно
Беспилотники ВСУ третий день атакуют объекты "Газпрома" – что известно - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Беспилотники ВСУ третий день атакуют объекты "Газпрома" – что известно
Киевский режим усилил атаки на "Турецкий" и "Голубой" потоки. Об этом сообщает в четверг пресс-служба корпорации "Газпром". РИА Новости Крым, 19.03.2026
Беспилотники ВСУ третий день атакуют объекты "Газпрома" – что известно

Объекты "Газпрома" третий день атакуют десятки украинских беспилотников – что известно

12:27 19.03.2026 (обновлено: 12:47 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Киевский режим усилил атаки на "Турецкий" и "Голубой" потоки. Об этом сообщает в четверг пресс-служба корпорации "Газпром".
"В период 17-19 марта происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток", – сказано в сообщении.
В частности, ВСУ предприняли попытки ударов 22 беспилотными воздушными средствами по компрессорной станции "Русская", а также попытки атаковать тремя беспилотниками компрессорную станцию "Казачья" и одним – станцию "Береговая", перечислили в компании.
"Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО "Газпром" не допущено", – информирует корпорация.
Днем 12 марта Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ по инфраструктуре "Турецкого потока" на Кубани. 10 украинских беспилотников уничтожены утром в среду над газокомпрессорной станцией "Русская" в Гай-Кодзоре, сообщали ранее в Минобороны РФ. Попытки Киева нанести удары по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае – абсолютно безрассудные, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам российского лидера, подобного рода провокации планируются противниками РФ для того, чтобы "сломать все, что... достигнуто на этом переговорном треке".
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по станции энергоснабжения "Турецкого потока"
В Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке"
ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Турецкого потока"
 
