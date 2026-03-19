Доклад разведки США о России является призывом договариваться с Москвой

Доклад американского разведывательного сообщества, касающийся России, является посылом администрации США и Конгрессу для скорейшего начала переговоров с РФ по...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Доклад американского разведывательного сообщества, касающийся России, является посылом администрации США и Конгрессу для скорейшего начала переговоров с РФ по широкому спектру вопросов. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Также разведка США констатирует, что сухопутные войска России выросли, а ее военно-воздушные и военно-морские силы стали, возможно, более боеспособными, чем до СВО. Кроме того, Россия располагает передовыми системами, призванными свести на нет военные преимущества США, говорится в документе.В докладе также указано, что Россия создает новые платформы для создания ядерного оружия в дополнение к своей и без того мощной ядерной триаде, что "усложняет расчеты ядерного сдерживания США".РФ "стремится к многополярному мировому порядку, в котором Россия достигнет и сохранит привилегированное положение, равное положению США и других великих держав, включая Китай", также указывается в документе.По мнению Косачева, из доклада следует, что США "воспринимают Россию одновременно как угрозу, равного себе соперника, а также возможного партнера, там и тогда, где и когда это возможно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль Путин: нужно использовать все инструменты для обеспечения безопасности РФ

