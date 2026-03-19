Доклад разведки США о России является призывом договариваться с Москвой - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Доклад разведки США о России является призывом договариваться с Москвой
Доклад разведки США о России является призывом договариваться с Москвой
Доклад разведки США о РФ является призывом к Вашингтону договариваться с Москвой - Косачев

09:52 19.03.2026
 
© Scrumshus / wikimedia.org — Капитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне
© Scrumshus / wikimedia.org
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Доклад американского разведывательного сообщества, касающийся России, является посылом администрации США и Конгрессу для скорейшего начала переговоров с РФ по широкому спектру вопросов. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Накануне был опубликован доклад американских разведывательных органов, подготовленный к слушаниям в спецкомитете Сената. В документе, в частности, отмечается, что Россия сохраняет преимущество против Украины в зоне СВО, что позволит ей добиться урегулирования на своих условиях.
Также разведка США констатирует, что сухопутные войска России выросли, а ее военно-воздушные и военно-морские силы стали, возможно, более боеспособными, чем до СВО. Кроме того, Россия располагает передовыми системами, призванными свести на нет военные преимущества США, говорится в документе.
В докладе также указано, что Россия создает новые платформы для создания ядерного оружия в дополнение к своей и без того мощной ядерной триаде, что "усложняет расчеты ядерного сдерживания США".
РФ "стремится к многополярному мировому порядку, в котором Россия достигнет и сохранит привилегированное положение, равное положению США и других великих держав, включая Китай", также указывается в документе.
По мнению Косачева, из доклада следует, что США "воспринимают Россию одновременно как угрозу, равного себе соперника, а также возможного партнера, там и тогда, где и когда это возможно".
"Основной посыл, сделанный Конгрессу и администрации США, – начать как можно скорее договариваться с Россией по всему спектру отношений, в том числе по проблематике ядерных вооружений. Пока не стало слишком поздно. Что ж, это прагматичный подход", – прокомментировал публикацию вице-спикер Совфеда в своем Telegram-канале.
