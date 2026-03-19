До 2028 года еще 29 километров трассы "Новороссия" сделают четырехполосной

До 2028 года еще 29 километров трассы "Новороссия" сделают четырехполосной - РИА Новости Крым, 19.03.2026

До 2028 года еще 29 километров трассы "Новороссия" сделают четырехполосной

Ключевой сухопутный транспортный коридор в Крым и важное звено маршрута Азовское кольцо - автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" - станет четырехполосной. Об... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T21:35

2026-03-19T21:35

2026-03-19T21:35

крым

сухопутный коридор в крым

сухопутный маршрут в крым

ремонт и строительство дорог

ремонт дорог

новости

правительство россии

новые регионы россии

СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. Ключевой сухопутный транспортный коридор в Крым и важное звено маршрута Азовское кольцо - автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" - станет четырехполосной. Об этом сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.Ранее сообщалось, что часть дороги реконструирована до четырех полос от Ростовской области и границы Донецкой Народной Республики, часть реконструирована до Мариуполя и после. И сегодня в сторону Донецкой Народной Республики и Запорожской области идет реконструкция до четырех полос.Руководитель Федерального дорожного агентства отметил, что на момент передачи автомобильной дороги в федеральную собственность в нормативном состоянии было лишь 6,3% магистрали. В 2024 году досрочно отремонтирован 5-километровый участок. Затем в течение 2024–2025 годов работы выполнены еще на 72 км дороги.Автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь передана в федеральную собственность в июне.Кроме того, по информации пресс-службы правительства, поэтапно обновляется трасса Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью. В 2024 году было отремонтировано восемь участков общей протяженностью 63 км, а в 2025 году в нормативное состояние приведено еще 30 км. Дорога пролегает по территории нескольких районов Крыма и ведет в соседнюю Херсонскую область. Здесь проходят маршруты пассажирского и грузового транспорта. В последние два года трафик значительно увеличился – на некоторых участках может превышать 5 тысяч автомобилей в сутки.Ранее глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин рассказал, что в связи с ростом объемов грузоперевозок и турпотока по сухопутному коридору в Крым пропускная способность КПП на въезде на полуостров увеличится почти вдвое в текущем году. По его информации, через сухопутный коридор, пролегающий через четыре исторических региона России – ДНР, ЛНР Херсонскую и Запорожскую область, ежесуточно проходят порядка 1000 фур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублей ДНР нужны совместные с Крымом туристические маршрутыПо Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах

крым

новые регионы россии

крым, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, ремонт и строительство дорог, ремонт дорог, новости, правительство россии, новые регионы россии