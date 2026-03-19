Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры

Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в России, увеличилось на 10%, в том числе особо тяжких - почти наполовину. Об этом сообщил генпрокурор РФ... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T17:19

2026-03-19T17:19

2026-03-19T17:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в России, увеличилось на 10%, в том числе особо тяжких - почти наполовину. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ с участием президента России Владимира Путина.По его словам, каждое пятое из таких преступлений связано с незаконным оборотом наркотиков. Каждая третье совершено с использованием информационных технологий.По его словам, детей втягивают в совершение противоправных действий не дворовые хулиганы, а профессионально подготовленные люди, военные психологи, цель которых — нанести максимальный урон России."Поэтому ответ должен быть адекватным. Поручаю отраслевому подразделению совместно с органами безопасности и другими заинтересованными ведомствами реализовать весь комплекс мер, направленных на снижение вовлеченности молодежи в криминальную среду", - заявил он.Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти, заявлял ранее президент России Владимир Путин.

россия

александр гуцан, генпрокуратура россии, преступность, дети, россия, новости