Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в России, увеличилось на 10%, в том числе особо тяжких - почти наполовину. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ с участием президента России Владимира Путина.
"К сожалению, прошедший год прервал десятилетнюю тенденцию снижения преступности несовершеннолетних. Число совершенных ими деяний увеличилось на 10%, в том числе особо тяжких почти наполовину", – констатировал Гуцан.
По его словам, каждое пятое из таких преступлений связано с незаконным оборотом наркотиков. Каждая третье совершено с использованием информационных технологий.
"Кратно возросло число подростков, вовлеченных в преступления террористической направленности, которая приобретает все более агрессивные формы. Поджоги, порчи и уничтожение военного имущества, объектов транспортной инфраструктуры, трагедии в школах – вот неполные список", – продолжил генпрокурор.
По его словам, детей втягивают в совершение противоправных действий не дворовые хулиганы, а профессионально подготовленные люди, военные психологи, цель которых — нанести максимальный урон России.
"Поэтому ответ должен быть адекватным. Поручаю отраслевому подразделению совместно с органами безопасности и другими заинтересованными ведомствами реализовать весь комплекс мер, направленных на снижение вовлеченности молодежи в криминальную среду", - заявил он.
Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
