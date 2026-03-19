Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры
Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в России, увеличилось на 10%, в том числе особо тяжких - почти наполовину. Об этом сообщил генпрокурор РФ... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T17:19
2026-03-19T17:19
2026-03-19T17:19
александр гуцан
генпрокуратура россии
преступность
дети
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в России, увеличилось на 10%, в том числе особо тяжких - почти наполовину. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ с участием президента России Владимира Путина.По его словам, каждое пятое из таких преступлений связано с незаконным оборотом наркотиков. Каждая третье совершено с использованием информационных технологий.По его словам, детей втягивают в совершение противоправных действий не дворовые хулиганы, а профессионально подготовленные люди, военные психологи, цель которых — нанести максимальный урон России."Поэтому ответ должен быть адекватным. Поручаю отраслевому подразделению совместно с органами безопасности и другими заинтересованными ведомствами реализовать весь комплекс мер, направленных на снижение вовлеченности молодежи в криминальную среду", - заявил он.Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие преступления в Крыму чаще всего совершают несовершеннолетниеПутин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмомВ России снизилось количество рецидивных преступлений
александр гуцан, генпрокуратура россии, преступность, дети, россия, новости
Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры
Детская преступность в России увеличилось на 10% – Генпрокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними в России, увеличилось на 10%, в том числе особо тяжких - почти наполовину. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ с участием президента России Владимира Путина.
"К сожалению, прошедший год прервал десятилетнюю тенденцию снижения преступности несовершеннолетних. Число совершенных ими деяний увеличилось на 10%, в том числе особо тяжких почти наполовину", – констатировал Гуцан.
По его словам, каждое пятое из таких преступлений связано с незаконным оборотом наркотиков. Каждая третье совершено с использованием информационных технологий.
"Кратно возросло число подростков, вовлеченных в преступления террористической направленности, которая приобретает все более агрессивные формы. Поджоги, порчи и уничтожение военного имущества, объектов транспортной инфраструктуры, трагедии в школах – вот неполные список", – продолжил генпрокурор.
По его словам, детей втягивают в совершение противоправных действий не дворовые хулиганы, а профессионально подготовленные люди, военные психологи, цель которых — нанести максимальный урон России.
"Поэтому ответ должен быть адекватным. Поручаю отраслевому подразделению совместно с органами безопасности и другими заинтересованными ведомствами реализовать весь комплекс мер, направленных на снижение вовлеченности молодежи в криминальную среду", - заявил он.
Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей
, над которой должны работать все органы власти, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
