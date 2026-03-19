Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260319/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-chetverg-1154439222.html
Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается ветреная, без осадков погода. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T00:01
2026-03-19T00:01
погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154318414_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6c25110c345f59e01f4243e376dc6352.jpg
https://crimea.ria.ru/20260318/silnyy-veter-nakroet-krym-1154444796.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0d/1154318414_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4e98bd2c9891688bb04d1e5912b6473a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
00:01 19.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается ветреная, без осадков погода. Ночью и утром местами вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +6, днем +10…+14, в горах +4…+9", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +11…+13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +12...+14.
На побережье тоже осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +3 до +6, днем потеплеет до +14 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрКрымСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 19 марта
21:30Совещание по развитию Крыма и вердикт суда по Бутягину: главное за день
20:49Россия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флота
20:45Мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч – задержан курьер
20:37Новая атака ВСУ на Крым и Кубань - сбиты 32 дрона
20:20Сюжеты пишет сама жизнь: для чего нужны фильмы про СВО
19:45В Севастополе 83% дорог приведены к нормативному состоянию
19:06Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования
18:56Министр обороны Белоусов посетил зону СВО
18:45Победитель "штопора": как великий летчик открывал небо
18:33Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления
18:09В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов
17:45Россия будет добиваться возвращения археолога Бутягина на Родину – МИД
17:38Всем причастным к краже у Крыма скифского золота придется ответить – МИД
17:16Путин открыл новые объекты в Крыму и Севастополе
17:13Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма
16:58Почти 11 км набережных построят и реконструируют в Крыму
16:52В Крыму ввели 2,6 миллиона "квадратов" недвижимости в 2025 году
16:39В Крыму до 2030 года построят еще 224 новых объекта – Хуснуллин
Лента новостейМолния