Часть Севастополя осталась без света
В четверг днем более 70 улиц в разных районах Севастополя остались без света на три часа. Об этом сообщили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В четверг днем более 70 улиц в разных районах Севастополя остались без света на три часа. Об этом сообщили в правительстве региона.
"Севастопольэнерго предупреждает об отключении света для неотложных работ. Подачу электроэнергии ограничат с 13:00 до 16:00", - говорится в сообщении.
Электроснабжение отсутствует по следующим адресам:
  • пр. Победы, 44 (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж), 18-А
  • ул. Генерала Мельника
  • ул. Ревякина
  • ул. Бориса Шейнина
  • ул. Генерала Богдановича
  • ул. Колодкина
  • ул. В. Шевалева
  • пер. Терракотовый
  • пер. Дачный
  • ул. Евгения Реброва
  • ул. Генерала Рихтера
  • ул. Почетная
  • ул. Маршала Кошевого
  • ул. Петра Рогачева
  • ул. В. Колядина
  • Завод Маяк
  • хут. Молочный
  • ул. Планерная
  • ул. Кедрина
  • пр. Аэродромный
  • ул. Шабалина
  • Карантинная балка
  • ул. Отрадная
  • хут. Пятницкого
  • ул. Григория Поженяна
  • ул. Фиолентовское шоссе
  • АО "Муссон"
  • Завод Маяк
  • ул. Адмирала Фадеева
  • ул. Адмирала Юмашева
  • ул. Парковая
  • УютСтрой
  • ул. Фиолентовское шоссе (ООО "Бэтекс")
  • ул. Вакуленчука
  • З-д ЖБИ
  • ул. Гавена
  • сквер Анны Ахматовой
  • ул. Ефремова
  • ул. Павла Дыбенко
  • ул. Гагарина
  • Нахимовское училище
  • ул. Леси Украинки
  • ул. Ректорская
  • ул. Каспийская
  • пр. Гагарина
  • пр. Генерала Острякова
  • ул. Маршала Бирюзова (ТЦ "Океан")
  • ул. Токарева
  • ул. Промышленная
  • ул. Индустриальная
  • хут. Молочный
  • ул. Хрусталева
  • ул. Куликово поле
  • пр. Токарева
  • ул. Шабалина
  • ул. Соловьева
  • ул. Стахановцев
  • ул. Индустриальная
  • ул. 3-й км Балаклавского шоссе
  • ул. Курганная
  • ул. 4-й км Балаклавского шоссе
  • рынок "Мельница"
  • ул. Камышовое шоссе
  • пр. Эдельвейсовый
  • ул. Индустриальная
  • ул. Шабалина
  • з-д Молот
  • SeaMall
  • ГРЭС
  • ул. Мореходная
  • ул. Георгиевская Балка
  • ул. Килен-балка
  • Троицкая Балка
  • 13-й СРЗ Завод
15 марта из-за технологического нарушения в электросетях без света остались два села под Севастополем. Также 9 марта вечером в Севастополе наблюдались перебои со светом. Из-за сбоя на высоковольтной ЛЭП во тьму погрузились часть потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты. Технологическое нарушение произошло в сетях 110кВ ООО "Севастопольэнерго", аварию устранили поздно вечером.
