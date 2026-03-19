Часть Севастополя осталась без света
В Севастополе более 70 улиц обесточены из-за неотложных работ
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В четверг днем более 70 улиц в разных районах Севастополя остались без света на три часа. Об этом сообщили в правительстве региона.
"Севастопольэнерго предупреждает об отключении света для неотложных работ. Подачу электроэнергии ограничат с 13:00 до 16:00", - говорится в сообщении.
Электроснабжение отсутствует по следующим адресам:
- —пр. Победы, 44 (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж), 18-А
- —ул. Генерала Мельника
- —ул. Ревякина
- —ул. Бориса Шейнина
- —ул. Генерала Богдановича
- —ул. Колодкина
- —ул. В. Шевалева
- —пер. Терракотовый
- —пер. Дачный
- —ул. Евгения Реброва
- —ул. Генерала Рихтера
- —ул. Почетная
- —ул. Маршала Кошевого
- —ул. Петра Рогачева
- —ул. В. Колядина
- —Завод Маяк
- —хут. Молочный
- —ул. Планерная
- —ул. Кедрина
- —пр. Аэродромный
- —ул. Шабалина
- —Карантинная балка
- —ул. Отрадная
- —хут. Пятницкого
- —ул. Григория Поженяна
- —ул. Фиолентовское шоссе
- —АО "Муссон"
- —Завод Маяк
- —ул. Адмирала Фадеева
- —ул. Адмирала Юмашева
- —ул. Парковая
- —УютСтрой
- —ул. Фиолентовское шоссе (ООО "Бэтекс")
- —ул. Вакуленчука
- —З-д ЖБИ
- —ул. Гавена
- —сквер Анны Ахматовой
- —ул. Ефремова
- —ул. Павла Дыбенко
- —ул. Гагарина
- —Нахимовское училище
- —ул. Леси Украинки
- —ул. Ректорская
- —ул. Каспийская
- —пр. Гагарина
- —пр. Генерала Острякова
- —ул. Маршала Бирюзова (ТЦ "Океан")
- —ул. Токарева
- —ул. Промышленная
- —ул. Индустриальная
- —хут. Молочный
- —ул. Хрусталева
- —ул. Куликово поле
- —пр. Токарева
- —ул. Шабалина
- —ул. Соловьева
- —ул. Стахановцев
- —ул. Индустриальная
- —ул. 3-й км Балаклавского шоссе
- —ул. Курганная
- —ул. 4-й км Балаклавского шоссе
- —рынок "Мельница"
- —ул. Камышовое шоссе
- —пр. Эдельвейсовый
- —ул. Индустриальная
- —ул. Шабалина
- —з-д Молот
- —SeaMall
- —ГРЭС
- —ул. Мореходная
- —ул. Георгиевская Балка
- —ул. Килен-балка
- —Троицкая Балка
- —13-й СРЗ Завод
15 марта из-за технологического нарушения в электросетях без света остались два села под Севастополем. Также 9 марта вечером в Севастополе наблюдались перебои со светом. Из-за сбоя на высоковольтной ЛЭП во тьму погрузились часть потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты. Технологическое нарушение произошло в сетях 110кВ ООО "Севастопольэнерго", аварию устранили поздно вечером.
