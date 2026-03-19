Беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки в Краснодаре - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки в Краснодаре
Беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки в Краснодаре
2026-03-19T06:37
2026-03-19T06:43
краснодар
евгений наумов
краснодарский край
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на четверг атаковали Краснодарский край – в столице региона беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки, сообщил глава муниципального образования город Краснодар Евгений Наумов.По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают специальные и оперативные службы. Евгений Наумов призвал жителей и гостей города не подходить к фрагментам беспилотника при обнаружении и сообщать об этом по единому номеру экстренных служб 112.
Беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки в Краснодаре

В Краснодаре беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки – есть повреждения

06:37 19.03.2026 (обновлено: 06:43 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на четверг атаковали Краснодарский край – в столице региона беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки, сообщил глава муниципального образования город Краснодар Евгений Наумов.

"В Прикубанском внутригородском округе вражеский БПЛА упал во дворе многоэтажной застройки. В результате обломки повредили остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили", – написал Наумов в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают специальные и оперативные службы. Евгений Наумов призвал жителей и гостей города не подходить к фрагментам беспилотника при обнаружении и сообщать об этом по единому номеру экстренных служб 112.
