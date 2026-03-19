Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Атака на Севастополь и скандал в Раде: главное за день
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Севастополь. Подросток поджег банкомат в Москве - есть пострадавший. В Ливане корреспондент RT и его оператор... РИА Новости Крым, 19.03.2026
главное за день
крым
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
симферополь
энергосистема крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_36410039a29e3c9fb77a25eebe98ab6b.jpg.webp
крым
севастополь
симферополь
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31850847147b796a89fb87e390a6dafc.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, симферополь, энергосистема крыма, москва, теракт
Атака на Севастополь и скандал в Раде: главное за день

Атака на Севастополь и скандал в Раде из-за законов о налогах и урезании льгот: главное

22:51 19.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Севастополь. Подросток поджег банкомат в Москве - есть пострадавший. В Ливане корреспондент RT и его оператор пострадали при ракетном ударе Израиля. В Алуште снесли историческую ротонду на набережной. В Верховной раде разгорелся скандал из-за законов, которые урезают социальные льготы и поддержку мирного населения страны. Детский парк в Симферополе откроют к майским праздникам. ВСУ усилили атаки на объекты газовой инфраструктуры в РФ. Крым включили в расширенную схему энергетики России. В Херсонской области задержаны подозреваемые в совершении теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки ВСУ

В ночь на четверг украинские боевики атаковали Севастополь. Воздушная тревога была объявлена в полночь, после чего начала работать противовоздушная оборона. Силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 БПЛА. Обломками упавших дронов повреждены машины и дома. В результате ударов погиб мужчина и пострадали два человека, у них травмы средней тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Кроме того, в Ставропольском крае при массированной атаке дронов ранены женщина и повреждены здания. В Таганроге при падении обломков БПЛА в многоквартирном жилом доме повреждено остекление в одной из квартир. В Краснодаре беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки. Обломки повредили остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили.
Подросток сжег банкомат в Москве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве задержан подозреваемый, который, по предварительным данным, подорвал банкомат в помещении Россельхозбанка на улице Менжинского. Позже в столичном управлении Следственного комитета уточнили, что задержан 15-летний подросток, который совершил преступление по указанию неизвестных. Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "хулиганство".
Съемочная группа RT получила ранения при атаке в Ливане

Корреспондент RT в Ливане Стив Суини и его оператор пострадали при ракетном ударе Израиля, сообщил телеканал. Удар был нанесен по группе, которая была в жилетах с надписью "Пресса". Оба сотрудника телеканала находятся в сознании, сейчас получают медицинскую помощь в госпитале.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала израильский удар неслучайным и призвала международные организации отреагировать на это происшествие.
В Алуште снесли ротонду

В Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города. Причиной стало аварийное состояние ее колонн. На ее месте будет установлена полная копия, рассказала глава города Галина Огнева.
Главный архитектор администрации города Александр Струбалин отметил, что ротонда, которую установили на набережной Алушты в 1951 году, нуждалась в реставрации, поскольку осадки, штормы и другие факторы оказали негативное воздействие ее на конструкции.
Скандал в Раде

Депутаты фракции большинства Верховной рады Украины "Слуга народа" отказываются голосовать по законопроектам, которые существенно урезают социальные льготы и поддержку мирного населения страны, тем самым они ставят под удар возможность получения киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским кредитов из Международного валютного фонда. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
При этом в МВФ заявили, что украинские власти гарантировали, что повысят налоги для населения.
Когда откроют Детский парк в Симферополе

Основные работы по реконструкции Детского парка в Симферополе завершены, объект будет полностью готов к майским праздникам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава крымской столицы Михаил Афанасьев. По его словам, на финальную стадию вышли работы в сквере Республики, которые также завершатся в ближайшее время.
Удары по объектам газовой инфраструктуры - реакция Кремля

В четверг пресс-служба "Газпрома" сообщила, что в период 17-19 марта киевский режим усилил атаки на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". В частности, ВСУ предприняли попытки ударов 22 беспилотными воздушными средствами по компрессорной станции "Русская", а также попытки атаковать тремя беспилотниками компрессорную станцию "Казачья" и одним – станцию "Береговая.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, удары по компрессорным станциям, которые обеспечивают на берегу работу трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", могут усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире.
Крым включили в расширенную схему энергетики России

Тепловые электростанции Крыма внесены в схему территориального планирования России в области энергетики. Это создаст резерв генерирующих мощностей для поддержания надежного энергоснабжения потребителей, сообщили в правительстве РФ. Отмечается, что в схему планирования РФ включено пять новых объектов в Крыму, Краснодарском крае, Москве и Московской области.
Задержаны подозреваемые в убийстве Леонтьева

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали пять человек, подозреваемых в совершении теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре прошлого года. Среди задержанных – непосредственно исполнитель теракта, а также четверо его пособников.
Владимир Леонтьев погиб 1 октября 2025 года в результате организованного спецслужбами Киева теракта. Он умер в больнице от полученных при взрыве ранений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньКрымСевастопольАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьСимферопольЭнергосистема КрымаМоскваТеракт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:51Атака на Севастополь и скандал в Раде: главное за день
22:23Россия с возвращением Крыма стала сверхдержавой – эксперт
22:12В Севастополе пенсионеры отдали мошенникам 7 миллионов за сутки
22:00Рейд в Севастополе закрыли
21:51Фонтаны и цветы: как Симферополь готовят к весеннему теплу
21:46Севастополь вошел в пятерку лучших команд РФ в конкурсе "Кибердром"
21:35До 2028 года еще 29 километров трассы "Новороссия" сделают четырехполосной
21:30Сотрудник военной полиции убит в перестрелке в Липецкой области
21:14Какие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году
21:01Как конфликт на Ближнем Востоке влияет на Россию
20:49В Симферополе полностью обновят дорожную разметку
20:37Киев на фоне скандала в Раде пообещал МВФ повысить налоги ради кредитов
20:29Над Крымом отработала ПВО
20:27В школах Севастополя будут прощать опоздания и пропуски уроков из-за атак
20:13США заявили о планах разместить свое оружие в космосе
20:00Илья Захаров назвал самый яркий продукт Крымского полуострова
19:47В Краснодаре будут включать сирены при отражении атак ВСУ
19:32На дорогах Крыма установят еще 25 комплексов видеофиксации
19:16В США заявили о серьезном ранении нового лидера Ирана
19:02"У меня очень сильные руки": крымчанка стала лучшей в кудо
Лента новостейМолния