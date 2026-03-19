Атака на Севастополь и скандал в Раде: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на Севастополь. Подросток поджег банкомат в Москве - есть пострадавший. В Ливане корреспондент RT и его оператор пострадали при ракетном ударе Израиля. В Алуште снесли историческую ротонду на набережной. В Верховной раде разгорелся скандал из-за законов, которые урезают социальные льготы и поддержку мирного населения страны. Детский парк в Симферополе откроют к майским праздникам. ВСУ усилили атаки на объекты газовой инфраструктуры в РФ. Крым включили в расширенную схему энергетики России. В Херсонской области задержаны подозреваемые в совершении теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУВ ночь на четверг украинские боевики атаковали Севастополь. Воздушная тревога была объявлена в полночь, после чего начала работать противовоздушная оборона. Силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 БПЛА. Обломками упавших дронов повреждены машины и дома. В результате ударов погиб мужчина и пострадали два человека, у них травмы средней тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, в Ставропольском крае при массированной атаке дронов ранены женщина и повреждены здания. В Таганроге при падении обломков БПЛА в многоквартирном жилом доме повреждено остекление в одной из квартир. В Краснодаре беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки. Обломки повредили остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили.Подросток сжег банкомат в МосквеОфициальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве задержан подозреваемый, который, по предварительным данным, подорвал банкомат в помещении Россельхозбанка на улице Менжинского. Позже в столичном управлении Следственного комитета уточнили, что задержан 15-летний подросток, который совершил преступление по указанию неизвестных. Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "хулиганство".Съемочная группа RT получила ранения при атаке в ЛиванеКорреспондент RT в Ливане Стив Суини и его оператор пострадали при ракетном ударе Израиля, сообщил телеканал. Удар был нанесен по группе, которая была в жилетах с надписью "Пресса". Оба сотрудника телеканала находятся в сознании, сейчас получают медицинскую помощь в госпитале.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала израильский удар неслучайным и призвала международные организации отреагировать на это происшествие.В Алуште снесли ротондуВ Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города. Причиной стало аварийное состояние ее колонн. На ее месте будет установлена полная копия, рассказала глава города Галина Огнева.Главный архитектор администрации города Александр Струбалин отметил, что ротонда, которую установили на набережной Алушты в 1951 году, нуждалась в реставрации, поскольку осадки, штормы и другие факторы оказали негативное воздействие ее на конструкции.Скандал в РадеДепутаты фракции большинства Верховной рады Украины "Слуга народа" отказываются голосовать по законопроектам, которые существенно урезают социальные льготы и поддержку мирного населения страны, тем самым они ставят под удар возможность получения киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским кредитов из Международного валютного фонда. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.При этом в МВФ заявили, что украинские власти гарантировали, что повысят налоги для населения.Когда откроют Детский парк в СимферополеОсновные работы по реконструкции Детского парка в Симферополе завершены, объект будет полностью готов к майским праздникам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава крымской столицы Михаил Афанасьев. По его словам, на финальную стадию вышли работы в сквере Республики, которые также завершатся в ближайшее время.Удары по объектам газовой инфраструктуры - реакция КремляВ четверг пресс-служба "Газпрома" сообщила, что в период 17-19 марта киевский режим усилил атаки на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". В частности, ВСУ предприняли попытки ударов 22 беспилотными воздушными средствами по компрессорной станции "Русская", а также попытки атаковать тремя беспилотниками компрессорную станцию "Казачья" и одним – станцию "Береговая.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, удары по компрессорным станциям, которые обеспечивают на берегу работу трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", могут усугубить и без того сложную энергетическую ситуацию в мире.Крым включили в расширенную схему энергетики РоссииТепловые электростанции Крыма внесены в схему территориального планирования России в области энергетики. Это создаст резерв генерирующих мощностей для поддержания надежного энергоснабжения потребителей, сообщили в правительстве РФ. Отмечается, что в схему планирования РФ включено пять новых объектов в Крыму, Краснодарском крае, Москве и Московской области. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали пять человек, подозреваемых в совершении теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре прошлого года. Среди задержанных – непосредственно исполнитель теракта, а также четверо его пособников.Владимир Леонтьев погиб 1 октября 2025 года в результате организованного спецслужбами Киева теракта. Он умер в больнице от полученных при взрыве ранений.

