Какой сегодня праздник: 19 марта - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Какой сегодня праздник: 19 марта
19 марта мир снимает шапки и чествует клиентов, россияне поздравляют моряков-подводников, финны празднуют День равноправия. А еще в этот день в России открылась РИА Новости Крым, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. 19 марта мир снимает шапки и чествует клиентов, россияне поздравляют моряков-подводников, финны празднуют День равноправия. А еще в этот день в России открылась первая в мире станция "скорой".Что празднуют в России и миреСтрана отмечает День моряка-подводника. 19 марта 1906 года по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей – подводные лодки. Событие считается официальной датой рождения подводных сил российского флота.Планета празднует Международный день клиента. Инициаторами праздника стали предприниматели России и Литвы. Цель этого Дня – привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. Бизнесмены благодарят потребителей за сотрудничество сувенирами, скидками, акциями.В Финляндии День равноправия. Он совпадает с днем рождения писательницы Минны Кант, которая подняла тему нелегкой доли женщин. Во многом благодаря ей в 1906 году в Великом княжестве Финляндском женщины получили избирательное право наравне с мужчинами – впервые во всей Европе.А еще мир отмечает Первый день без шапки. К середине марта во многих странах солнце начинает сильнее греть и ярче светить. Приходит долгожданная весна. Считается, что именно 19 марта можно попрощаться с зимним головным убором и положить его на полку шкафа до следующих холодов.Знаменательные событияВ 1474 году в итальянской Венеции принят закон об охране изобретений – первый в мире закон об охране авторского права.В 1899 году в Петербурге по инициативе хирурга Николая Вельяминова открылась первая в России станция скорой помощи.В 1927 году в американском штате Вашингтон мясник обнаружил в желудке цыпленка шесть самородков золота.В 1990 году в Доме художников Симферополя открылась первая Всесоюзная выставка картин крымско-татарских живописцев.Кто родился19 марта 1813 года родился английский миссионер и исследователь Давид Ливингстон, внесший великий вклад в изучение Африки. Более 20 лет он путешествовал по черному континенту. Результаты его наблюдений отражены в трудах: "Путешествия и исследование миссионера в Южной Африке" и "Повесть об экспедиции к Замбези и ее притокам".В 1924 году, на свет появился талантливый советский кинорежиссер Лев Кулиджанов, зарекомендовавший себя как мастер тонкого психологического рисунка. Его картины отличаются хорошим вкусом и острым чувством меры. Кулиджанов – автор полюбившихся фильмов: "Отчий дом", "Когда деревья были большими", "Преступление и наказание".Также 19 марта родились российские артисты Надежда Бабкина и американский актер Брюс Уиллис, советская балерина Нина Ананиашвили, австралийская певица Ленка Крипач и другие.
