https://crimea.ria.ru/20260319/60-bespilotnikov-likvidirovali-nad-krymom-i-akvatoriyami-morey-1154457586.html

60 беспилотников ликвидировали над Крымом и акваториями морей

Силы российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 138 беспилотников ВСУ, в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T07:52

крым

черное море

азовское море

новости крыма

краснодарский край

ставропольский край

курская область

ростовская область

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 138 беспилотников ВСУ, в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.35 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, 18 – над Азовским морем, семь – над Черным, 40 – над Краснодарским краем, 28 – над Ставропольским краем, восемь – над Курской областью, два – над Ростовской, перечислили в российском военном ведомстве.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

крым, черное море, азовское море, новости крыма, краснодарский край, ставропольский край, курская область, ростовская область, новости, пво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)