https://crimea.ria.ru/20260319/60-bespilotnikov-likvidirovali-nad-krymom-i-akvatoriyami-morey-1154457586.html
60 беспилотников ликвидировали над Крымом и акваториями морей
Силы российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 138 беспилотников ВСУ, в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 19.03.2026
крым
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 138 беспилотников ВСУ, в том числе над Крымом, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.35 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, 18 – над Азовским морем, семь – над Черным, 40 – над Краснодарским краем, 28 – над Ставропольским краем, восемь – над Курской областью, два – над Ростовской, перечислили в российском военном ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20260319/udar-vsu-po-sevastopolyu--est-ranenye-i-pogib-muzhchina-1154455271.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e2047c5947058889d3159e24f6a1aa54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, черное море, азовское море, новости крыма, краснодарский край, ставропольский край, курская область, ростовская область, новости, пво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
07:52 19.03.2026 (обновлено: 08:30 19.03.2026)