https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/30-detey-evakuirovali-iz-detsada-na-khersonschine-iz-za-ataki-vsu-1154464825.html
30 детей эвакуировали из детсада на Херсонщине из-за атаки ВСУ
В Скадовском округе Херсонской области украинский беспилотник атаковал детский сад "Солнышко". Эвакуированы 35 человек, из них 30 детей. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T11:37
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153624389_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_bbb5ddd54b289f61dd1dad61fa284446.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153624389_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_ce9cf74044b5f8f460a786179d992f0c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
11:37 19.03.2026 (обновлено: 11:42 19.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В Скадовском округе Херсонской области украинский беспилотник атаковал детский сад "Солнышко". Эвакуированы 35 человек, из них 30 детей. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"В Скадовском округе в селе Михайловка в результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждено здание котельной детского сада "Солнышко". Эвакуированы 35 человек, из них 30 детей", - написал он своем Telegram-канале.
Также на дороге Скадовск – Новониколаевка поврежден грузовой автомобиль, произошло возгорание.
Кроме того, за последние сутки в Алешкинском округе в результате удара БПЛА произошло возгорание продуктового магазина, повреждены три частных жилых дома и легковой автомобиль. В Голопристанском округе повреждены частные жилые дома и трансформаторная подстанция. В Новой Каховке и Днепрянах повреждения получили легковые автомобили. Также враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Казачьи Лагери, Кардашинку, Пролетарку и Старую Збурьевку.
18 марта вследствие варварских атак киевского режима на Херсонскую область за последние сутки погиб
один мирный житель, пострадали десять человек, в том числе трое детей. Также в среду более 50 тысяч жителей Херсонской области в четырех муниципальных округах остались без света
в результате украинского обстрела подстанции в соседней Запорожской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: