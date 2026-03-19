30 детей эвакуировали из детсада на Херсонщине из-за атаки ВСУ

2026-03-19T11:37

СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В Скадовском округе Херсонской области украинский беспилотник атаковал детский сад "Солнышко". Эвакуированы 35 человек, из них 30 детей. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Также на дороге Скадовск – Новониколаевка поврежден грузовой автомобиль, произошло возгорание.Кроме того, за последние сутки в Алешкинском округе в результате удара БПЛА произошло возгорание продуктового магазина, повреждены три частных жилых дома и легковой автомобиль. В Голопристанском округе повреждены частные жилые дома и трансформаторная подстанция. В Новой Каховке и Днепрянах повреждения получили легковые автомобили. Также враг обстрелял Алешки, Голую Пристань, Казачьи Лагери, Кардашинку, Пролетарку и Старую Збурьевку.18 марта вследствие варварских атак киевского режима на Херсонскую область за последние сутки погиб один мирный житель, пострадали десять человек, в том числе трое детей. Также в среду более 50 тысяч жителей Херсонской области в четырех муниципальных округах остались без света в результате украинского обстрела подстанции в соседней Запорожской области.

херсонская область, обстрелы всу, владимир сальдо, атаки всу, детский сад