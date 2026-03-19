18 000 за букет подснежников: штрафы за краснокнижные растения в Крыму
18 000 за букет подснежников: штрафы за краснокнижные растения в Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2026
18 000 за букет подснежников: штрафы за краснокнижные растения в Крыму
Маленькие и, на первый взгляд, недорогие букеты крымских подснежников и первоцветов – их продажа может обернуться большими штрафами, так как эти растения... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T09:07
2026-03-19T09:07
2026-03-19T09:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Маленькие и, на первый взгляд, недорогие букеты крымских подснежников и первоцветов – их продажа может обернуться большими штрафами, так как эти растения занесены в Красную Книгу Российской Федерации. О том, какие санкции применяют к незаконно торгующим гражданам, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления оперативного реагирования – старший государственный инспектор Республики Крым министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым Сергей Сандрыгайло."За уничтожение и незаконный оборот первоцветов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Крыма, предусмотрена административная ответственность, в первую очередь, по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях. Предусмотрен штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей с граждан, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч. На юридические лица могут быть наложены штрафы до миллиона рублей. При этом будет происходить конфискация самих краснокнижных растений, а также орудий их добычи", – пояснил госинспектор.Как отметил спикер, несмотря на то, что сейчас на полуострове подснежник складчатый можно встретить не только в лесах, но и на придомовых территориях, данный вид находится под охраной.Помимо штрафа, по информации Сергея Сандрыгайло, нарушителю придется оплатить еще и сумму причиненного ущерба за незаконную добычу растений.В Крыму регулярно проводятся рейды по выявлению незаконной продажи краснокнижных первоцветов, особенно в весенний период, добавил старший госинспектор минэкологии РК. Благодаря этому, а также активной просветительской работе, по его словам, штрафов в регионе стало гораздо меньше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовымЧто изменилось во втором издании Красной книги КрымаТри новых особо охраняемых природных территории появились в Крыму
крым, природа, охрана природы, красная книга крыма, красная книга россии
18 000 за букет подснежников: штрафы за краснокнижные растения в Крыму
В Крыму за продажу краснокнижных растений грозят штрафы и административное наказание
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым.
Маленькие и, на первый взгляд, недорогие букеты крымских подснежников и первоцветов – их продажа может обернуться большими штрафами, так как эти растения занесены в Красную Книгу Российской Федерации. О том, какие санкции применяют к незаконно торгующим гражданам, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник управления оперативного реагирования – старший государственный инспектор Республики Крым министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым Сергей Сандрыгайло.
"За уничтожение и незаконный оборот первоцветов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Крыма, предусмотрена административная ответственность, в первую очередь, по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях. Предусмотрен штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей с граждан, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч. На юридические лица могут быть наложены штрафы до миллиона рублей. При этом будет происходить конфискация самих краснокнижных растений, а также орудий их добычи", – пояснил госинспектор.
Как отметил спикер, несмотря на то, что сейчас на полуострове подснежник складчатый можно встретить не только в лесах, но и на придомовых территориях, данный вид находится под охраной.
"В этом году Красная книга Республики Крым была переиздана, и подснежники не были исключены из нее. Есть многие растения, которые раньше были занесены в Красную книгу, по тем или иным причинам исключены из нее, но подснежник - нет", – объяснил собеседник.
Помимо штрафа, по информации Сергея Сандрыгайло, нарушителю придется оплатить еще и сумму причиненного ущерба за незаконную добычу растений.
"Если просто сорвали подснежник для того, чтобы поставить дома, за каждый подснежник придется уплатить 300 рублей. Если этот подснежник продается, то надо будет уплатить ущерб в размере 450 рублей. Арифметика очень простая. Среднее количество побегов в одном букетике составляет около 35 цветов. Продают эти букетики максимум за 200 рублей. 35 подснежников умножаем на 450 – получается 15 750 рублей плюс административный штраф 2 500. Итого 18 250 рублей. То есть примерно в 100 раз больше, чем человек может заработать на продаже одного букетика", – привел пример спикер.
В Крыму регулярно проводятся рейды по выявлению незаконной продажи краснокнижных первоцветов, особенно в весенний период, добавил старший госинспектор минэкологии РК. Благодаря этому, а также активной просветительской работе, по его словам, штрафов в регионе стало гораздо меньше.
