18 000 за букет подснежников: штрафы за краснокнижные растения в Крыму

2026-03-19T09:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Маленькие и, на первый взгляд, недорогие букеты крымских подснежников и первоцветов – их продажа может обернуться большими штрафами, так как эти растения занесены в Красную Книгу Российской Федерации. О том, какие санкции применяют к незаконно торгующим гражданам, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления оперативного реагирования – старший государственный инспектор Республики Крым министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым Сергей Сандрыгайло."За уничтожение и незаконный оборот первоцветов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Крыма, предусмотрена административная ответственность, в первую очередь, по статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях. Предусмотрен штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей с граждан, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч. На юридические лица могут быть наложены штрафы до миллиона рублей. При этом будет происходить конфискация самих краснокнижных растений, а также орудий их добычи", – пояснил госинспектор.Как отметил спикер, несмотря на то, что сейчас на полуострове подснежник складчатый можно встретить не только в лесах, но и на придомовых территориях, данный вид находится под охраной.Помимо штрафа, по информации Сергея Сандрыгайло, нарушителю придется оплатить еще и сумму причиненного ущерба за незаконную добычу растений.В Крыму регулярно проводятся рейды по выявлению незаконной продажи краснокнижных первоцветов, особенно в весенний период, добавил старший госинспектор минэкологии РК. Благодаря этому, а также активной просветительской работе, по его словам, штрафов в регионе стало гораздо меньше.

