Женщина погибла и еще 11 российских туристов пострадали в ДТП в Пхукете
2026-03-18T07:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Россиянка погибла в ДТП с туристическим микроавтобусом на таиландском острове Пхукет, еще 11 россиян пострадали, сообщает в среду газета "Кхаосот"."Около 4 утра (00.00 мск) микроавтобус с 12 российскими туристами, ехавший на пристань для отправки туристов на Симиланские острова, потерял управление и врезался в столб в районе Тхаланг на Пхукете. Металлическое дорожное ограждение пробило кабину микроавтобуса. Одна российская туристка погибла, еще 11 туристов пострадали", - говорится в сообщении издания.
Женщина погибла и еще 11 российских туристов пострадали в ДТП в Пхукете

07:02 18.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Россиянка погибла в ДТП с туристическим микроавтобусом на таиландском острове Пхукет, еще 11 россиян пострадали, сообщает в среду газета "Кхаосот".
"Около 4 утра (00.00 мск) микроавтобус с 12 российскими туристами, ехавший на пристань для отправки туристов на Симиланские острова, потерял управление и врезался в столб в районе Тхаланг на Пхукете. Металлическое дорожное ограждение пробило кабину микроавтобуса. Одна российская туристка погибла, еще 11 туристов пострадали", - говорится в сообщении издания.
