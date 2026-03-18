Завербованный Киевом подросток готовил взрыв в храме в Уфе

2026-03-18T10:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали 16-летнего подростка, который по указанию украинских кураторов планировал теракт в православном храме в Уфе. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По версии следствия, подросток является сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации. Его завербовал через мессенджер куратор, находящийся на Украине. По заданию вербовщика несовершеннолетний проводил агитационные беседы со своими знакомыми, убеждая их в необходимости вступления в запрещенную организацию и участия в ее деятельности. Кроме того, обвиняемый посредством своего аккаунта в социальной сети размещал комментарии, содержащие признаки публичного оправдания терроризма и направленные на формирование положительного образа запрещенной организации. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России, украинский куратор снабдил задержанного инструкцию по сборке самодельных взрывных устройств, в том числе "пояса смертника", и склонил его к самоподрыву в период празднования Пасхи для убийства мирных граждан и дестабилизации социально-политической обстановки в регионе. Преступную деятельность подростка выявили и пресекли следователи СК и оперативные сотрудники ФСБ. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты экстремистская литература, символика террористической организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

