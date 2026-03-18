Завербованный Киевом подросток готовил взрыв в храме в Уфе - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Завербованный Киевом подросток готовил взрыв в храме в Уфе
Завербованный Киевом подросток готовил взрыв в храме в Уфе
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали 16-летнего подростка, который по указанию украинских кураторов планировал теракт в православном храме в Уфе... РИА Новости Крым, 18.03.2026
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфа, теракт, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Завербованный Киевом подросток готовил взрыв в храме в Уфе

Киев завербовал подростка для совершения теракта в православном храме в Уфе

10:23 18.03.2026 (обновлено: 10:29 18.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали 16-летнего подростка, который по указанию украинских кураторов планировал теракт в православном храме в Уфе. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, подросток является сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации. Его завербовал через мессенджер куратор, находящийся на Украине. По заданию вербовщика несовершеннолетний проводил агитационные беседы со своими знакомыми, убеждая их в необходимости вступления в запрещенную организацию и участия в ее деятельности.
Кроме того, обвиняемый посредством своего аккаунта в социальной сети размещал комментарии, содержащие признаки публичного оправдания терроризма и направленные на формирование положительного образа запрещенной организации.
"В дальнейшем, действуя по указанию куратора, фигурант планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить диверсионно-террористический акт в одном из православных храмов Уфы", - добавила Петренко.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России, украинский куратор снабдил задержанного инструкцию по сборке самодельных взрывных устройств, в том числе "пояса смертника", и склонил его к самоподрыву в период празднования Пасхи для убийства мирных граждан и дестабилизации социально-политической обстановки в регионе.
Преступную деятельность подростка выявили и пресекли следователи СК и оперативные сотрудники ФСБ. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты экстремистская литература, символика террористической организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
