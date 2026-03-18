ВТБ: россияне в феврале сохранили тренд на накопления - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Россияне в феврале сохранили тренд на накопления - общерыночный объем пассивов достиг почти 66 триллионов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T14:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Россияне в феврале сохранили тренд на накопления - общерыночный объем пассивов достиг почти 66 триллионов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"В феврале россияне сохранили тренд на накопления. По оценке ВТБ, общерыночный объем пассивов в феврале увеличился на 2% (+1,3 триллиона рублей), что почти вдвое превышает показатели февраля 2025 года. Общий объем привлеченных средств достиг 65,9 триллиона рублей. Основным драйвером роста рынка остаются вклады и накопительные счета в национальной валюте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам февраля портфель рублевых сбережений в РФ превысил 62,5 триллиона рублей, прибавив 2%.
По прогнозам ВТБ, в первом полугодии рынок сбережений продолжит стабильный, но умеренный прирост - ежемесячно примерно на 1-2%. Во второй половине года ожидается замедление темпов роста. По итогам 2026 года общерыночный объем пассивов увеличится на 10%, считают в банке.
"В этом году определять рынок будут два глобальных тренда. С одной стороны, вкладчики будут стремиться зафиксировать ставки на долгие сроки, учитывая нисходящую динамику ключевой ставки. С другой стороны, усиливается интерес к накопительным счетам, которые работают как электронный кошелек, но при этом за счет капитализации процентов зачастую дают доходность выше, чем традиционные депозиты", - прокомментировал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В феврале Банк России снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 15,5%. ЦБ в дальнейшем допускает как снижение ключевой ставки, так и ее сохранение, заявила по итогам прошлого заседания председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
