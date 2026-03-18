ВСУ снова атакуют Краснодар - что известно - РИА Новости Крым, 18.03.2026
ВСУ снова атакуют Краснодар - что известно
Силы ПВО с 7.00 мск до 9.00 мск перехватили и уничтожили 10 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду. РИА Новости Крым, 18.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 7.00 мск до 9.00 мск перехватили и уничтожили 10 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду.Ранее сообщалось, что во время ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодар погиб мужчина. В среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Еще один БПЛА упал после удара о стену здания, а фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе третьего дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Также обломками была повреждена крыша медцентра и ЛЭП.
09:31 18.03.2026 (обновлено: 09:35 18.03.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО с 7.00 мск до 9.00 мск перехватили и уничтожили 10 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду.

"С 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Краснодарского края и два БПЛА – над акваторией Черного моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодар погиб мужчина. В среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Еще один БПЛА упал после удара о стену здания, а фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе третьего дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Также обломками была повреждена крыша медцентра и ЛЭП.
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
07:23
Над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей сбиты 23 дрона ВСУ
 
Атаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУКраснодарский крайКраснодарЧерное мореМинистерство обороны РФНовости СВО
 
11:23Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске
11:08Первый в истории выход человека в открытый космос - Инфографика
10:46На горе в Крыму установили триколор в честь 12-летия воссоединения с РФ
10:23Завербованный Киевом подросток готовил взрыв в храме в Уфе
10:22В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет
10:11Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее
10:05АЭС "Бушер": где находится и что о ней известно - справка
09:48Более 53 000 потушенных пожаров в Крыму: в МЧС подвели итоги за 12 лет
09:31ВСУ снова атакуют Краснодар - что известно
09:24Торжество правды: крымчан поздравили с Днем воссоединения с Россией
09:07Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа
08:45Иран помогает России формировать новый миропорядок – мнение
08:13Хронология Крымской весны – инфографика
07:55Американский режиссер: Крым никогда не вернется к Украине
07:23Над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей сбиты 23 дрона ВСУ
07:02Женщина погибла и еще 11 российских туристов пострадали в ДТП в Пхукете
06:50ВСУ атаковали многоэтажки в Краснодаре - погиб мирный житель
00:01Теплый подарок: чего ждать от погоды в Крыму 18 марта
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
23:45Атака на атомную станцию "Бушер" в Иране – что известно
Лента новостейМолния