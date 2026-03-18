ВСУ атакуют Севастополь: сбиты две воздушные цели - РИА Новости Крым, 18.03.2026
ВСУ атакуют Севастополь: сбиты две воздушные цели
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Жителей и гостей города призвали не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Воздушная тревога была объявлена в городе в 14.30.Силы ПВО с 9.00 мск до 14.00 мск перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, из них 23 - над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей РоссииВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской областиМирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской области
В Севастополе ПВО сбила две воздушные цели – Развожаев

14:57 18.03.2026 (обновлено: 15:00 18.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито две воздушных цели в районе Северной стороны", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Жителей и гостей города призвали не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Воздушная тревога была объявлена в городе в 14.30.
Силы ПВО с 9.00 мск до 14.00 мск перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, из них 23 - над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.
