ВСУ атакуют Севастополь: сбиты две воздушные цели
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T14:57
2026-03-18T15:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Жителей и гостей города призвали не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Воздушная тревога была объявлена в городе в 14.30.Силы ПВО с 9.00 мск до 14.00 мск перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, из них 23 - над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.
В Севастополе ПВО сбила две воздушные цели – Развожаев
14:57 18.03.2026 (обновлено: 15:00 18.03.2026)