ВСУ атакуют Севастополь: сбиты две воздушные цели

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

2026-03-18T14:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, на данный момент сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Жителей и гостей города призвали не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Воздушная тревога была объявлена в городе в 14.30.Силы ПВО с 9.00 мск до 14.00 мск перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в среду.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА, из них 23 - над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за ударов ВСУ за неделю ранены 202 и погибли 37 мирных жителей РоссииВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской областиМирный житель погиб в результате взрыва дрона ВСУ в Белгородской области

михаил развожаев, севастополь, пво, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, срочные новости крыма, крым