ВСУ атаковали многоэтажки в Краснодаре - погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 18.03.2026
ВСУ атаковали многоэтажки в Краснодаре - погиб мирный житель
ВСУ атаковали многоэтажки в Краснодаре - погиб мирный житель

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в Краснодаре, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек", - написал он в своем канале на платформе Max.

Кондратьев добавил, что в среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Еще один БПЛА упал после удара о стену здания, а фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе третьего дома.
"Поручил главе города Евгению Наумову оказать всю необходимую помощь пострадавшим горожанам", - заключил губернатор.
Позднее стало известно и о другом ущербе, причиненом ночной атакой дронов.
"В результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи. Идет ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение", - написал Наумов в Telegram-канале.
Он отметил, что в этом же микрорайоне фрагменты БПЛА упали еще по двум адресам - во двор многоквартирного дома и на территорию частного дома. Он уточнил, что повреждений инфраструктуры нет.
Кроме того, обломки БПЛА обнаружены во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне, также в соседнем многоэтажном доме повреждено остекление.
"Везде работают специальные и оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет", - добавил Наумов.
