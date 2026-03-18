https://crimea.ria.ru/20260318/vragi-rossii-proigrali-v-krymu-bez-prava-na-revansh--matvienko-1154443778.html
Враги России проиграли в Крыму без права на реванш – Матвиенко
Враги России проиграли в Крыму без права на реванш – Матвиенко - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Враги России проиграли в Крыму без права на реванш – Матвиенко
Жители Крыма и Севастополя своей решимостью в 2014 году сорвали планы Запада использовать полуостров как важный инструмент для нанесения стратегического... РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T12:37
2026-03-18T12:37
2026-03-18T12:37
крымская весна
валентина матвиенко
марат хуснуллин
общество
россия
крым
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1e/1140737979_0:42:2918:1683_1920x0_80_0_0_1adab112f21148e5a0fe616a382862b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма и Севастополя своей решимостью в 2014 году сорвали планы Запада использовать полуостров как важный инструмент для нанесения стратегического поражения России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительном обращении в честь 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.Запад рассчитывал, что очень скоро сможет использовать Крым как важный инструмент для нанесения стратегического поражения нашей стране. Дорогие крымчане и севастопольцы, именно вы своей решимостью сорвали планы западных кукловодов и поставили заслон бандеровщине и русофобии", - написала она в своем Telegram-канале.Крымчане не допустили на полуострове неизбежного запрета русского языка, глумления над православной верой и стали в те дни форпостом Русского мира, отметила Матвиенко.По ее словам, "Крым – Севастополь – Россия навсегда!" – это не лозунг, а исторический факт, не подлежащий пересмотру.Матвиенко поблагодарила крымчан за то, что, будучи против своей воли долгие годы оторванными от большой Родины, они бережно хранили неразрывную связь, кровное и ценностное единство с русской тысячелетней цивилизацией."Импульс Крымской весны и сегодня продолжает вносить важный вклад в развитие страны, в рост патриотизма, укрепление нашего суверенитета и обороноспособности, в скорейшее достижение наших общих целей на СВО", - добавила она.Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин также поздравил крымчан и севастопольцев с Днем воссоединения полуострова с Россией, отметив, что за эти 12 лет полуостров "буквально расцвел".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке Запад сломал зубы о крымскую скалу – МурадовТочка перелома: после весны 2014 года мир больше не однополярен
https://crimea.ria.ru/20260318/torzhestvo-pravdy-krymchan-pozdravili-s-dnem-vossoedineniya-s-rossiey-1154439957.html
https://crimea.ria.ru/20260318/v-krymu-otremontirovali-pochti-1000-obektov-zdravookhraneniya-za-11-let-1154441425.html
россия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1e/1140737979_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_89f81b8d0244fad006e95be647b50d09.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская весна, валентина матвиенко, марат хуснуллин, общество, россия, крым, новости
Враги России проиграли в Крыму без права на реванш – Матвиенко
Крымчане сорвали планы Запада и поставили заслон бандеровщине – Матвиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма и Севастополя своей решимостью в 2014 году сорвали планы Запада использовать полуостров как важный инструмент для нанесения стратегического поражения России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительном обращении в честь 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Запад рассчитывал, что очень скоро сможет использовать Крым как важный инструмент для нанесения стратегического поражения нашей стране. Дорогие крымчане и севастопольцы, именно вы своей решимостью сорвали планы западных кукловодов и поставили заслон бандеровщине и русофобии", - написала она в своем Telegram-канале.
Крымчане не допустили на полуострове неизбежного запрета русского языка, глумления над православной верой и стали в те дни форпостом Русского мира, отметила Матвиенко.
"Враги России проиграли в Крыму без права на реванш", - подчеркнула председатель Совфеда.
По ее словам, "Крым – Севастополь – Россия навсегда!" – это не лозунг, а исторический факт, не подлежащий пересмотру.
Матвиенко поблагодарила крымчан за то, что, будучи против своей воли долгие годы оторванными от большой Родины, они бережно хранили неразрывную связь, кровное и ценностное единство с русской тысячелетней цивилизацией.
"Импульс Крымской весны и сегодня продолжает вносить важный вклад в развитие страны, в рост патриотизма, укрепление нашего суверенитета и обороноспособности, в скорейшее достижение наших общих целей на СВО", - добавила она.
Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин также поздравил крымчан и севастопольцев с Днем воссоединения полуострова с Россией, отметив, что за эти 12 лет полуостров "буквально расцвел".
"Открываются новые школы, больницы, дороги, строятся новые дома и инженерные сети. Все это, создает комфортные условия для жителей. Более того, Крым и Севастополь стали излюбленным местом отдыха миллионов наших соотечественников. Госпрограмма развития Крыма и Севастополя продлена до 2030 года. Поэтому будем и дальше работать над тем, чтобы Крымский полуостров процветал", - написал он в своем Telegram-канале.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: