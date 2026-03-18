Враги России проиграли в Крыму без права на реванш – Матвиенко

Враги России проиграли в Крыму без права на реванш – Матвиенко - РИА Новости Крым, 18.03.2026

2026-03-18T12:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма и Севастополя своей решимостью в 2014 году сорвали планы Запада использовать полуостров как важный инструмент для нанесения стратегического поражения России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительном обращении в честь 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.Запад рассчитывал, что очень скоро сможет использовать Крым как важный инструмент для нанесения стратегического поражения нашей стране. Дорогие крымчане и севастопольцы, именно вы своей решимостью сорвали планы западных кукловодов и поставили заслон бандеровщине и русофобии", - написала она в своем Telegram-канале.Крымчане не допустили на полуострове неизбежного запрета русского языка, глумления над православной верой и стали в те дни форпостом Русского мира, отметила Матвиенко.По ее словам, "Крым – Севастополь – Россия навсегда!" – это не лозунг, а исторический факт, не подлежащий пересмотру.Матвиенко поблагодарила крымчан за то, что, будучи против своей воли долгие годы оторванными от большой Родины, они бережно хранили неразрывную связь, кровное и ценностное единство с русской тысячелетней цивилизацией."Импульс Крымской весны и сегодня продолжает вносить важный вклад в развитие страны, в рост патриотизма, укрепление нашего суверенитета и обороноспособности, в скорейшее достижение наших общих целей на СВО", - добавила она.Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин также поздравил крымчан и севастопольцев с Днем воссоединения полуострова с Россией, отметив, что за эти 12 лет полуостров "буквально расцвел".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке Запад сломал зубы о крымскую скалу – МурадовТочка перелома: после весны 2014 года мир больше не однополярен

