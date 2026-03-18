Возвращение Крыма стало точкой сборки всего народа России – Захарова
https://crimea.ria.ru/20260318/khronologiya-krymskoy-vesny--infografika-1144993374.html
https://crimea.ria.ru/20260318/vragi-rossii-proigrali-v-krymu-bez-prava-na-revansh--matvienko-1154443778.html
14:46 18.03.2026 (обновлено: 14:54 18.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Возвращение Крыма в Россию стало ключевым моментом консолидации российского общества, точкой сборки всей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, поздравляя крымчан, севастопольцев и всех россиян с 12-й годовщиной воссоединения полуострова с Россией.
"Крым вернулся домой и это стало ключевым моментом консолидации российского общества, как говорят сейчас политологи, точкой сборки всего народа, всей страны, нации", - сказала дипломат.
Как отметила Захарова, Крымская весна продемонстрировала всему миру несгибаемую волю наших людей в защите своих корней, истории, идентичности – всего того, что мы называем традиционными, истинными ценностями.
Она также подчеркнула, что минувшие 12 лет стали эпохой возрождения полуострова.
"Сегодняшний Крым – это не просто еще один уголок планеты или уникальное место. Это мощно и динамично развивающийся регион России. От всей души поздравляем с этой датой. Мы вместе прошли этот путь, вместе строим будущее и вместе гордимся нашей общей Родиной", – добавила официальный представитель МИД РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Читайте также на РИА Новости Крым: