Возвращение Крыма стало точкой сборки всего народа России – Захарова - РИА Новости Крым, 18.03.2026

Возвращение Крыма в Россию стало ключевым моментом консолидации российского общества, точкой сборки всей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД... РИА Новости Крым, 18.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Возвращение Крыма в Россию стало ключевым моментом консолидации российского общества, точкой сборки всей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, поздравляя крымчан, севастопольцев и всех россиян с 12-й годовщиной воссоединения полуострова с Россией.Как отметила Захарова, Крымская весна продемонстрировала всему миру несгибаемую волю наших людей в защите своих корней, истории, идентичности – всего того, что мы называем традиционными, истинными ценностями.Она также подчеркнула, что минувшие 12 лет стали эпохой возрождения полуострова.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке Запад сломал зубы о крымскую скалу – МурадовТочка перелома: после весны 2014 года мир больше не однополярен

