Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Во время воздушной важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:32 18.03.2026 (обновлено: 14:33 18.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе звучат сирены – в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сообщил он в Telegram-канале.
Во время воздушной важно сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна. Общественный наземный и морской транспорт прекращает работу.
Работа ПВО в Крыму
14:23
12 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей
