https://crimea.ria.ru/20260318/v-sevastopole-83-dorog-privedeny-k-normativnomu-sostoyaniyu-1154446603.html
В Севастополе 83% дорог приведены к нормативному состоянию
В Севастополе за 12 лет в составе России в нормативное состояние приведены более 1000 автомобильных дорог, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T19:45
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153677086_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_19aceefeb5692d0d15f30abb0ff8af17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе за 12 лет в составе России в нормативное состояние приведены более 1000 автомобильных дорог, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, с 2014 года на строительство, реконструкцию и ремонты дорог направлено 49,6 млрд рублей.Кроме того, для городского транспорта закупили 301 автобус и 228 троллейбусов, что позволило значительно обновить подвижной состав.Также развивается и инфраструктура для электротранспорта: в городе установлена 31 зарядная станция для электромобилей, добавил губернатор.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153677086_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_46c3d6c55c002c48019a2435a79f743b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
