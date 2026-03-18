В Севастополе 83% дорог приведены к нормативному состоянию - РИА Новости Крым, 18.03.2026
В Севастополе 83% дорог приведены к нормативному состоянию
19:45 18.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе за 12 лет в составе России в нормативное состояние приведены более 1000 автомобильных дорог, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Транспортная инфраструктура Севастополя за 12 лет серьезно изменилась... Более 1000 дорог приведены в нормативное состояние. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативам, достигла 83,36%", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, с 2014 года на строительство, реконструкцию и ремонты дорог направлено 49,6 млрд рублей.
Кроме того, для городского транспорта закупили 301 автобус и 228 троллейбусов, что позволило значительно обновить подвижной состав.
Также развивается и инфраструктура для электротранспорта: в городе установлена 31 зарядная станция для электромобилей, добавил губернатор.
19:45В Севастополе 83% дорог приведены к нормативному состоянию
