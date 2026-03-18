В Крыму ввели 2,6 миллиона "квадратов" недвижимости в 2025 году

Ввод жилой и нежилой недвижимости в Крыму и Севастополе в 2025 году составил более 2,6 миллиона квадратных метров, что на 27% больше, чем в 2024 году. Об этом... РИА Новости Крым, 18.03.2026

2026-03-18T16:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Ввод жилой и нежилой недвижимости в Крыму и Севастополе в 2025 году составил более 2,6 миллиона квадратных метров, что на 27% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. При этом ввод недвижимости на одного человека в Крыму превысил среднероссийский показатель на 12%, добавил он. По словам Хуснуллина, оба региона в прошлом году сохранили высокие темпы жилищного строительства. В 2025 году введено 1,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 14% больше показателя 2024 года. Всего с момента воссоединения ввод в РК и Севастополе жилья составил уже более 14 млн квадратных метров, добавил Хуснуллин.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". 18 марта в Крыму и Севастополе отмечается День воссоединения с Россией.

крым, севастополь, недвижимость, недвижимость в крыму, новости крыма, новости севастополя, строительство, марат хуснуллин, совещание по развитию крыма