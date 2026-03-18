Рейтинг@Mail.ru
В Крыму у экс-чиновницы конфисковали купленный на нетрудовые доходы дом - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260318/v-krymu-u-eks-chinovnitsy-konfiskovali-kuplennyy-na-netrudovye-dokhody-dom-1154444176.html
В Крыму у экс-чиновницы конфисковали купленный на нетрудовые доходы дом
В Крыму у экс-чиновницы конфисковали купленный на нетрудовые доходы дом
2026-03-18T12:10
новости
новости крыма
прокуратура республики крым
происшествия
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Суд в Крыму по иску прокуратуры конфисковал дом стоимостью более 10 миллионов рублей у экс-чиновницы, ранее осужденной за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Прокуратура Симферополя направила в суд иск об обращении в доход государства недвижимого имущества.Суд заявленные требования удовлетворил. В настоящее время решение исполнено, добавили в пресс-службе.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_8fe38054e9f4e394161141cbead6f560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Крыму суд конфисковал у бывшей чиновницы купленный на нетрудовые доходы дом

© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Суд в Крыму по иску прокуратуры конфисковал дом стоимостью более 10 миллионов рублей у экс-чиновницы, ранее осужденной за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Бывший начальник одного из управлений администрации города Симферополя, в отношении которой ранее вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о получении взяток, приобрела жилой дом стоимостью более 10 млн рублей, что существенно превышало законные доходы муниципального служащего и ее семьи", - говорится в сообщении.
Прокуратура Симферополя направила в суд иск об обращении в доход государства недвижимого имущества.
Суд заявленные требования удовлетворил. В настоящее время решение исполнено, добавили в пресс-службе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиНовости КрымаПрокуратура Республики КрымПроисшествияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02ВТБ: россияне в феврале сохранили тренд на накопления
13:46Совфед одобрил закон о страховом стаже для работавших в Крыму
13:30Крымский мост сейчас - после закрытия скопилась очередь
13:23В Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по Украине
13:15Археолог Бутягин рассказал о своих ожиданиях от польского суда
13:04Новости СВО: армия России уничтожила еще 1175 боевиков Киева
12:56В Херсонской области один человек погиб и 10 пострадали - из них 3 детей
12:48Сильный ветер накроет Крым
12:37Враги России проиграли в Крыму без права на реванш – Матвиенко
12:18Армия России освободила Александровку в ДНР
12:14Крымский мост открыли для проезда
12:10В Крыму у экс-чиновницы конфисковали купленный на нетрудовые доходы дом
11:55Крымский мост закрыт
11:48Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку
11:23Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске
11:08Первый в истории выход человека в открытый космос - Инфографика
10:46На горе в Крыму установили триколор в честь 12-летия воссоединения с РФ
10:22В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет
10:11Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее
10:05АЭС "Бушер": где находится и что о ней известно - справка
Лента новостейМолния