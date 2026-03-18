В Крыму у экс-чиновницы конфисковали купленный на нетрудовые доходы дом
Суд в Крыму по иску прокуратуры конфисковал дом стоимостью более 10 миллионов рублей у экс-чиновницы, ранее осужденной за получение взяток. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T12:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Суд в Крыму по иску прокуратуры конфисковал дом стоимостью более 10 миллионов рублей у экс-чиновницы, ранее осужденной за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Прокуратура Симферополя направила в суд иск об обращении в доход государства недвижимого имущества.Суд заявленные требования удовлетворил. В настоящее время решение исполнено, добавили в пресс-службе.
