В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов

2026-03-18T18:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания по развитию РК и Севастополя под руководством президента России Владимира Путина.Он добавил, что в стадии реализации находятся 12 объектов, идет проектирование еще четырех. В 2026 году строительные работы завершатся на пяти из них, три очистных сооружения будут введены в эксплуатацию.В их числе – очистные сооружения в поселке Миндальное муниципального округа Судак, в открытии которых 18 марта принял участие глава государства.Общая стоимость проекта превысила 3,4 млрд рублей. В настоящее время осуществляются мероприятия по передаче очистного сооружения в хозяйственное ведение эксплуатирующей организации, добавил руководитель региона.Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения Крыма с Россией провел совещание с членами правительства по вопросам развития РК и Севастополя, а также принял участие в открытии ряда новых объектов на полуострове. В их числе Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории на 300 круглосуточных коек, новый крытый трехэтажный каток с искусственным льдом в Севастополе и реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное.

сергей аксенов, крым, канализационные очистные сооружения «южные», очистные сооружения, новости крыма