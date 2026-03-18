В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет - РИА Новости Крым, 18.03.2026
В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет
В Крыму с 2015 года капитально отремонтированы 960 объектов здравоохранения, а также созданы 377 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и... РИА Новости Крым, 18.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260318/bolee-53-000-potushennykh-pozharov-v-krymu-v-mchs-podveli-itogi-za-12-let-1154440339.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с 2015 года капитально отремонтированы 960 объектов здравоохранения, а также созданы 377 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
"С 2015 года стартовала интеграция региона в общероссийскую систему здравоохранения и началась масштабная модернизация медобъектов субъекта. Так, за 11 лет: создано 377 объектов первичной медицинской помощи: фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники; осуществлен капитальный ремонт более чем на 960 объектах здравоохранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, за этот период Крым получил почти 9000 единиц медицинского оборудования, 302 автомобиля скорой помощи и более 40 мобильных медицинских комплексов разного спектра назначения.
Также установлен 41 модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи; построены пять новых подстанций, завершаются еще пять; капитально отремонтированы 16 объектов службы скорой медицинской помощи.
В Минздраве подчеркнули, что в Крыму организованы все условия для оказания и развития высокотехнологичной медицинской помощи, которую ранее жители получали за пределами полуострова. Если в 2015 году таких пациентов было всего 2600 человек, то с 2016 по 2025 год высокотехнологичную помощь получили более 128 тысяч жителей Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В кожвендиспансер Крыма купили аппарат для удаления новообразований
Больницы Крыма в 2026 году получат широкий спектр медоборудования
В Крыму дорогостоящие анализы стали доступны в рамках диспансеризации
МЧС - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
09:48
Более 53 000 потушенных пожаров в Крыму: в МЧС подвели итоги за 12 лет
 
11:23Два иностранца получили сроки за попытку подрыва здания суда в Пятигорске
11:08Первый в истории выход человека в открытый космос - Инфографика
10:46На горе в Крыму установили триколор в честь 12-летия воссоединения с РФ
10:23Завербованный Киевом подросток готовил взрыв в храме в Уфе
10:22В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет
10:11Двое детей пострадали при налете украинских дронов в Адыгее
10:05АЭС "Бушер": где находится и что о ней известно - справка
09:48Более 53 000 потушенных пожаров в Крыму: в МЧС подвели итоги за 12 лет
09:31ВСУ снова атакуют Краснодар - что известно
09:24Торжество правды: крымчан поздравили с Днем воссоединения с Россией
09:07Макрон скоро уйдет - в МИД России прокомментировали слова Трампа
08:45Иран помогает России формировать новый миропорядок – мнение
08:13Хронология Крымской весны – инфографика
07:55Американский режиссер: Крым никогда не вернется к Украине
07:23Над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей сбиты 23 дрона ВСУ
07:02Женщина погибла и еще 11 российских туристов пострадали в ДТП в Пхукете
06:50ВСУ атаковали многоэтажки в Краснодаре - погиб мирный житель
00:01Теплый подарок: чего ждать от погоды в Крыму 18 марта
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
23:45Атака на атомную станцию "Бушер" в Иране – что известно
Лента новостейМолния