В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет

В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет - РИА Новости Крым, 18.03.2026

В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет

В Крыму с 2015 года капитально отремонтированы 960 объектов здравоохранения, а также созданы 377 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и... РИА Новости Крым, 18.03.2026

2026-03-18T10:22

2026-03-18T10:22

2026-03-18T10:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с 2015 года капитально отремонтированы 960 объектов здравоохранения, а также созданы 377 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.Кроме того, за этот период Крым получил почти 9000 единиц медицинского оборудования, 302 автомобиля скорой помощи и более 40 мобильных медицинских комплексов разного спектра назначения.Также установлен 41 модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи; построены пять новых подстанций, завершаются еще пять; капитально отремонтированы 16 объектов службы скорой медицинской помощи.В Минздраве подчеркнули, что в Крыму организованы все условия для оказания и развития высокотехнологичной медицинской помощи, которую ранее жители получали за пределами полуострова. Если в 2015 году таких пациентов было всего 2600 человек, то с 2016 по 2025 год высокотехнологичную помощь получили более 128 тысяч жителей Крыма.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав рф, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, крымская весна, статистика, новости крыма, здоровье