В Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 лет
В Крыму с 2015 года капитально отремонтированы 960 объектов здравоохранения, а также созданы 377 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и... РИА Новости Крым, 18.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260318/bolee-53-000-potushennykh-pozharov-v-krymu-v-mchs-podveli-itogi-za-12-let-1154440339.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму с 2015 года капитально отремонтированы 960 объектов здравоохранения, а также созданы 377 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
"С 2015 года стартовала интеграция региона в общероссийскую систему здравоохранения и началась масштабная модернизация медобъектов субъекта. Так, за 11 лет: создано 377 объектов первичной медицинской помощи: фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники; осуществлен капитальный ремонт более чем на 960 объектах здравоохранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, за этот период Крым получил почти 9000 единиц медицинского оборудования, 302 автомобиля скорой помощи и более 40 мобильных медицинских комплексов разного спектра назначения.
Также установлен 41 модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи; построены пять новых подстанций, завершаются еще пять; капитально отремонтированы 16 объектов службы скорой медицинской помощи.
В Минздраве подчеркнули, что в Крыму организованы все условия для оказания и развития высокотехнологичной медицинской помощи, которую ранее жители получали за пределами полуострова. Если в 2015 году таких пациентов было всего 2600 человек, то с 2016 по 2025 год высокотехнологичную помощь получили более 128 тысяч жителей Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым: