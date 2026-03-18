В Крыму до 2030 года построят еще 224 новых объекта – Хуснуллин

2026-03-18T16:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. С 2014 года в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития завершено более 760 объектов и мероприятий, до 2030 года планируется завершить еще 224 объекта. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Хуснуллин отметил, что по итогам прошлого года отмечается самый высокий уровень кассового исполнения госпрограммы – 99,8%. Приоритетными стали ключевые инфраструктурные проекты. Среди них съезды с трассы "Таврида" к курортным городам Южного берега Крыма, строительство и реконструкция очистных сооружений, большое количество социальных объектов, отметил он. Хуснуллин уточнил, что в рамках госпрограммы на транспортную инфраструктуру было выделено 760 миллиардов рублей, приведено в нормативное состояние 1670 км дорог.

https://crimea.ria.ru/20260318/71-obekt-postroen-v-sevastopole-za-12-let---razvozhaev-1154448923.html

