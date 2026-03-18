https://crimea.ria.ru/20260318/v-krymu-do-2030-goda-postroyat-esche-224-novykh-obekta--khusnullin--1154449006.html
В Крыму до 2030 года построят еще 224 новых объекта – Хуснуллин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138823826_0:250:2667:1750_1920x0_80_0_0_b84e6031efdc4fbd493d16bb4795f7b6.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138823826_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_7eba08e1ffd38863c92693b6ce8d45d2.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Крыму в рамках госпрограммы до 2030 года построят еще 224 объекта – Хуснуллин
16:39 18.03.2026 (обновлено: 16:40 18.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. С 2014 года в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития завершено более 760 объектов и мероприятий, до 2030 года планируется завершить еще 224 объекта. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"С 2014 года реализуется комплексная программа социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. За это время завершено более 760 объектов и мероприятий, в том числе 58 – в 2025 году… До 2030 завершим еще 224 объекта и мероприятия", - сказал вице-премьер.
Хуснуллин отметил, что по итогам прошлого года отмечается самый высокий уровень кассового исполнения госпрограммы – 99,8%.
Приоритетными стали ключевые инфраструктурные проекты. Среди них съезды с трассы "Таврида" к курортным городам Южного берега Крыма, строительство и реконструкция очистных сооружений, большое количество социальных объектов, отметил он.
Хуснуллин уточнил, что в рамках госпрограммы на транспортную инфраструктуру было выделено 760 миллиардов рублей, приведено в нормативное состояние 1670 км дорог.
"На сегодняшний день в Крыму приведено в норматив 52,5% всех региональных дорог, а еще год назад у нас норматив был ниже 50%. К 2030 году мы планируем достичь показателя 60% региональных дорог в нормативе", - сказал вице-премьер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.