В Крыму до 2030 года построят еще 224 новых объекта – Хуснуллин
В Крыму до 2030 года построят еще 224 новых объекта – Хуснуллин
С 2014 года в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития завершено более 760 объектов и мероприятий, до 2030 года планируется завершить еще 224 объекта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. С 2014 года в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития завершено более 760 объектов и мероприятий, до 2030 года планируется завершить еще 224 объекта. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Хуснуллин отметил, что по итогам прошлого года отмечается самый высокий уровень кассового исполнения госпрограммы – 99,8%. Приоритетными стали ключевые инфраструктурные проекты. Среди них съезды с трассы "Таврида" к курортным городам Южного берега Крыма, строительство и реконструкция очистных сооружений, большое количество социальных объектов, отметил он. Хуснуллин уточнил, что в рамках госпрограммы на транспортную инфраструктуру было выделено 760 миллиардов рублей, приведено в нормативное состояние 1670 км дорог.
В Крыму до 2030 года построят еще 224 новых объекта – Хуснуллин

16:39 18.03.2026 (обновлено: 16:40 18.03.2026)
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. С 2014 года в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития завершено более 760 объектов и мероприятий, до 2030 года планируется завершить еще 224 объекта. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"С 2014 года реализуется комплексная программа социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. За это время завершено более 760 объектов и мероприятий, в том числе 58 – в 2025 году… До 2030 завершим еще 224 объекта и мероприятия", - сказал вице-премьер.
Хуснуллин отметил, что по итогам прошлого года отмечается самый высокий уровень кассового исполнения госпрограммы – 99,8%.
Приоритетными стали ключевые инфраструктурные проекты. Среди них съезды с трассы "Таврида" к курортным городам Южного берега Крыма, строительство и реконструкция очистных сооружений, большое количество социальных объектов, отметил он.
Хуснуллин уточнил, что в рамках госпрограммы на транспортную инфраструктуру было выделено 760 миллиардов рублей, приведено в нормативное состояние 1670 км дорог.
"На сегодняшний день в Крыму приведено в норматив 52,5% всех региональных дорог, а еще год назад у нас норматив был ниже 50%. К 2030 году мы планируем достичь показателя 60% региональных дорог в нормативе", - сказал вице-премьер.
