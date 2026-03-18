В Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 18.03.2026
В Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по Украине
В Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 18.03.2026
В Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по Украине
Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T13:23
2026-03-18T13:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию.Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о новом раунде переговоров Трамп не ставил условий Путину о прекращении огня на Украине – Кремль "В позитивном ключе": Трамп оценил разговор с Путиным по Украине
кремль, дмитрий песков, переговоры, новости, украина, европейский союз (ес)
В Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по Украине

Россия не считает целесообразным участие Европы в переговорах по Украине – Песков

13:23 18.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что от европейцев были сигналы, что они, дескать, хотят занять свое место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным", - цитирует РИА Новости представителя Кремля
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию.
Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
КремльДмитрий ПесковПереговорыНовостиУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)
 
