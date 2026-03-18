В Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по Украине
Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T13:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию.Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Конкретных дат и мест проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине пока нет, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия не считает целесообразным участие Европы в переговорах по Украине – Песков