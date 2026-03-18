В Херсонской области один человек погиб и 10 пострадали - из них 3 детей
В Херсонской области один человек погиб и 10 пострадали - из них 3 детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Вследствие варварских атак киевского режима на Херсонскую область за последние сутки погиб один мирный житель, пострадали десять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В Новой Каховке при обстреле частного жилого дома погиб мужчина 1943 года рождения. Еще один мужчина 1964 года рождения госпитализирован в Новокаховскую ЦГБ. Кроме того, удар беспилотника по автомобилю скорой помощи привел к ранению женщин 1971 и 2001 года рождения и мужчин 1960 и 2003 года рождения. Все они госпитализированы", - сообщил губернатор.Также, по его информации, в Горностаевке в результате атаки беспилотника по легковому автомобилю со знаком "ДЕТИ" на лобовом стекле пострадали три ребенка 2006, 2010 и 2012 года рождения, а также мужчина 1968 года рождения. Все они доставлены в Горностаевскую ЦРБ. "В Раденске Алешкинского МО сброс боеприпаса с беспилотника привел к ранению женщины 1988 года рождения. Госпитализирована в Скадовскую ЦРБ. Обстрелы повредили жилые дома в Бехтерах и Брилевке, неэксплуатируемое здание детского сада в Нововладимировке, Дом культуры в Приветном, административное здание в Чулаковке", - уточнил глава региона. По словам Сальдо, враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Любимовку, Подстепное, Саги и Старую Збурьевку. Атакам беспилотников подверглись Алешки, Великая Кардашинка, Виноградово, Гладковка, Голая Пристань, Днепряны, Заводовка, Казачьи Лагери, Каиры, Кардашинка, Костогрызово, Крынки, Малая Лепетиха, Нечаево, Новая Збурьевка, Новокиевка, Песчановка, Подо-Калиновка, Пролетарка, Птаховка, Саги, Скадовск, Старая Збурьевка и Таврия.
12:56 18.03.2026 (обновлено: 13:04 18.03.2026)
