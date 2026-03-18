Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области один человек погиб и 10 пострадали - из них 3 детей - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260318/v-khersonskoy-oblasti-odin-chelovek-i-desyat-postradali---iz-niz-troe-detey-1154444958.html
В Херсонской области один человек погиб и 10 пострадали - из них 3 детей
2026-03-18T12:56
2026-03-18T13:04
владимир сальдо
херсонская область
новости сво
происшествия
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
12:56 18.03.2026 (обновлено: 13:04 18.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Вследствие варварских атак киевского режима на Херсонскую область за последние сутки погиб один мирный житель, пострадали десять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Новой Каховке при обстреле частного жилого дома погиб мужчина 1943 года рождения. Еще один мужчина 1964 года рождения госпитализирован в Новокаховскую ЦГБ. Кроме того, удар беспилотника по автомобилю скорой помощи привел к ранению женщин 1971 и 2001 года рождения и мужчин 1960 и 2003 года рождения. Все они госпитализированы", - сообщил губернатор.
Также, по его информации, в Горностаевке в результате атаки беспилотника по легковому автомобилю со знаком "ДЕТИ" на лобовом стекле пострадали три ребенка 2006, 2010 и 2012 года рождения, а также мужчина 1968 года рождения. Все они доставлены в Горностаевскую ЦРБ.
"В Раденске Алешкинского МО сброс боеприпаса с беспилотника привел к ранению женщины 1988 года рождения. Госпитализирована в Скадовскую ЦРБ. Обстрелы повредили жилые дома в Бехтерах и Брилевке, неэксплуатируемое здание детского сада в Нововладимировке, Дом культуры в Приветном, административное здание в Чулаковке", - уточнил глава региона.
По словам Сальдо, враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Кардашинку, Любимовку, Подстепное, Саги и Старую Збурьевку. Атакам беспилотников подверглись Алешки, Великая Кардашинка, Виноградово, Гладковка, Голая Пристань, Днепряны, Заводовка, Казачьи Лагери, Каиры, Кардашинка, Костогрызово, Крынки, Малая Лепетиха, Нечаево, Новая Збурьевка, Новокиевка, Песчановка, Подо-Калиновка, Пролетарка, Птаховка, Саги, Скадовск, Старая Збурьевка и Таврия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МЧС - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
06:50
ВСУ атаковали многоэтажки в Краснодаре - погиб мирный житель
 
Владимир СальдоХерсонская областьНовости СВОПроисшествияАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
