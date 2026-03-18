Торжество правды: крымчан поздравили с Днем воссоединения с Россией
Возвращение Крыма в Россию стало важнейшей исторической вехой и поворотным момент, который ознаменовал начало воссоединения русских земель. Об этом заявил глава РИА Новости Крым, 18.03.2026
Власти Крыма поздравили жителей полуострова с 12-летием присоединения к России
09:24 18.03.2026 (обновлено: 10:11 18.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Возвращение Крыма в Россию стало важнейшей исторической вехой и поворотным момент, который ознаменовал начало воссоединения русских земель. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам.
Он отметил, что этот день определил не только судьбу полуострова, но и личные судьбы крымчан.
"Российский Крым – это, прежде всего, люди. Именно ради защиты людей, их выбора, жизни и свободы, их интересов наш президент в марте 2014 года принял историческое решение. И все, что сделано в нашей республике за прошедшие годы, – от реализации инфраструктурных мегапроектов до благоустройства дворовых территорий – сделано для людей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Руководитель региона подчеркнул, что много лет крымчане были разделены с Россией, но продолжали чувствовать свою неразрывную связь с любимой Родиной, хранили ей верность. Это живое чувство своей сопричастности к истории Отечества и личной ответственности за его судьбу лежит в основе настоящего патриотизма, выразил уверенность Аксенов.
"Так было в дни Крымской весны, так происходит и сейчас. На фронтах СВО, где наши земляки плечом к плечу с братьями из других регионов сражаются с врагом. В тылу, где многие тысячи крымчан включились в общее и святое дело поддержки наших воинов. И это лучшее подтверждение нашей верности выбору, сделанному в марте 2014 года", - добавил он.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал День воссоединения полуострова с Россией торжеством справедливости и исполнением мечты нескольких поколений крымчан.
"Мы пошли по пути единства и созидания и сегодня все так же верны выбору, сделанному на Общекрымском референдуме 16 марта 2014 года. Мы высоко ценим, что вот уже 12 лет наша республика является полноправным субъектом Российской Федерации, форпостом Русского мира", – написал спикер парламента республики в своем Telegram-канале.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравил жителей города с праздником, отметив, что день 18 марта 2014 года "навсегда изменил Россию и мир".
"Именно лучшие качества севастопольцев, вера в идеалы, надежда на лучшее и любовь к своей стране — помогли нам преодолеть все трудности двенадцать лет назад. Тогда наш президент Владимир Владимирович Путин услышал людей, не побоялся взять на себя ответственность и восстановить мир. Благодаря ему Русская весна стала реальностью, а наш легендарный Город-Герой стал еще прекраснее", – отметил градоначальник.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
