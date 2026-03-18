Торжество правды: крымчан поздравили с Днем воссоединения с Россией - РИА Новости Крым, 18.03.2026

Возвращение Крыма в Россию стало важнейшей исторической вехой и поворотным момент, который ознаменовал начало воссоединения русских земель. Об этом заявил глава

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Возвращение Крыма в Россию стало важнейшей исторической вехой и поворотным момент, который ознаменовал начало воссоединения русских земель. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении к крымчанам.Он отметил, что этот день определил не только судьбу полуострова, но и личные судьбы крымчан.Руководитель региона подчеркнул, что много лет крымчане были разделены с Россией, но продолжали чувствовать свою неразрывную связь с любимой Родиной, хранили ей верность. Это живое чувство своей сопричастности к истории Отечества и личной ответственности за его судьбу лежит в основе настоящего патриотизма, выразил уверенность Аксенов."Так было в дни Крымской весны, так происходит и сейчас. На фронтах СВО, где наши земляки плечом к плечу с братьями из других регионов сражаются с врагом. В тылу, где многие тысячи крымчан включились в общее и святое дело поддержки наших воинов. И это лучшее подтверждение нашей верности выбору, сделанному в марте 2014 года", - добавил он.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал День воссоединения полуострова с Россией торжеством справедливости и исполнением мечты нескольких поколений крымчан.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравил жителей города с праздником, отметив, что день 18 марта 2014 года "навсегда изменил Россию и мир".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получают деньги из бюджета в приоритетном порядке Запад сломал зубы о крымскую скалу – МурадовТочка перелома: после весны 2014 года мир больше не однополярен

