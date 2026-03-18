Теплый подарок: чего ждать от погоды в Крыму 18 марта
Теплый подарок: чего ждать от погоды в Крыму 18 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Теплый подарок: чего ждать от погоды в Крыму 18 марта
В среду погоду в Крыму будет определять южная периферия антициклона. Утром и ночью возможны туманы, днем осадков не ожидается. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T00:01
2026-03-18T00:01
2026-03-18T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять южная периферия антициклона. Утром и ночью возможны туманы, днем осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +10…12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.На побережье тоже осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +1 до +6, днем потеплеет до +13 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крым, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма, крымский гидрометцентр
Теплый подарок: чего ждать от погоды в Крыму 18 марта
В Крыму в среду ожидаются утренние туманы и до 13 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять южная периферия антициклона. Утром и ночью возможны туманы, днем осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на южном побережье до +7; днем +10…13, в горах +3…9", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +10…12.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +11...13.
На побережье тоже осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +1 до +6, днем потеплеет до +13 градусов.
