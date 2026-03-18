Сюжеты пишет сама жизнь: для чего нужны фильмы про СВО
Кинокартина "Малыш" режиссера Андрея Симонова - одна из немногих полнометражных художественных лент на тему специальной военной операции вышла в прокат в... РИА Новости Крым, 18.03.2026
Фильмы про СВО призваны показать людям реальную жизнь и невыдуманных героев – волонтер
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым.
Кинокартина "Малыш" режиссера Андрея Симонова - одна из немногих полнометражных художественных лент на тему специальной военной операции вышла в прокат в кинотеатрах страны. О важности подобных киноработ в современной жизни в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала волонтер, руководитель волонтерской группы "Волонтеры госпиталей, Крым" Ксения Тарасенко.
По мнению волонтера, сейчас в обществе существует два противоположных мнения о своевременности и нужности подобных фильмов, и не только документальных и художественных киноленты, но и книг, песен, спектаклей об СВО.
"Люди, конечно, идут на них, потому что СВО уже коснулось каждой семьи и каждого человека. Они ищут в этих фильмах, книгах, передачах чуть-чуть информации о своих близких", - поделилась Ксения Тарасенко.
Она также выразила мнение, что жизненных сюжетов о существующих событиях не хватает и аудитория нуждается в историях реальных героев, о их судьбах и подвигах.
"Мы живем в таком мире, в такое время, когда все сюжеты пишет сама жизнь. Их не нужно выдумывать. Все герои и их реальные прототипы, они вот здесь уже существуют. Кто-то жив и вернулся с СВО, кто-то погиб, но подвиги их уже описан. Снимайте, рассказывайте, пишите про этих людей", - сказала Ксения.
В подтверждении своего мнения, волонтер описала реакцию зрителей после просмотра фильма "Малыш" в кинотеатре.
"Как только закончился фильм, люди встали и начали аплодировать. Это очень здорово, это говорит о том, насколько качественно снят фильм и насколько он тронул", - подчеркнула она.
