Сюжеты пишет сама жизнь: для чего нужны фильмы про СВО

Кинокартина "Малыш" режиссера Андрея Симонова - одна из немногих полнометражных художественных лент на тему специальной военной операции вышла в прокат в...

2026-03-18T20:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Кинокартина "Малыш" режиссера Андрея Симонова - одна из немногих полнометражных художественных лент на тему специальной военной операции вышла в прокат в кинотеатрах страны. О важности подобных киноработ в современной жизни в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала волонтер, руководитель волонтерской группы "Волонтеры госпиталей, Крым" Ксения Тарасенко.По мнению волонтера, сейчас в обществе существует два противоположных мнения о своевременности и нужности подобных фильмов, и не только документальных и художественных киноленты, но и книг, песен, спектаклей об СВО."Люди, конечно, идут на них, потому что СВО уже коснулось каждой семьи и каждого человека. Они ищут в этих фильмах, книгах, передачах чуть-чуть информации о своих близких", - поделилась Ксения Тарасенко.Она также выразила мнение, что жизненных сюжетов о существующих событиях не хватает и аудитория нуждается в историях реальных героев, о их судьбах и подвигах.В подтверждении своего мнения, волонтер описала реакцию зрителей после просмотра фильма "Малыш" в кинотеатре."Как только закончился фильм, люди встали и начали аплодировать. Это очень здорово, это говорит о том, насколько качественно снят фильм и насколько он тронул", - подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

