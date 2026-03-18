Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку
Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку
Святитель Лука Крымский (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) – епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года – архиепископ Симферопольский и РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T11:48
2026-03-18T11:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Святитель Лука Крымский (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) – епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года – архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель.18 марта Русская Православная церковь отмечает 30-летие со дня обретения мощей святителя Луки Крымского – ученого-хирурга с мировым именем, лауреата Сталинской премии, прошедшего тюрьмы и ссылки, святого, которого почитает весь мир. Родился он в Керчи в семье провизора Феликса Войно-Ясенецкого и Марии Войно-Ясенецкой (урожденной Кудриной).В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В Чите в эвакуационном госпитале заведовал хирургическим отделением и проводил крупные операции на костях, суставах и черепе.В 1921 год в Ташкенте принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа. В 1924-1925 годах находился в ссылке в Туруханском крае (Сибирь) по обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии.В 1930 году был вновь арестован, по обвинению в выдаче "ложной справки о самоубийстве" профессора Ивана Михайловского, три3 года, откуда в ноябре 1933 года вернулся в Ташкент, где в городской больнице заведовал гнойным отделением.В июле 1937 года архиепископа Луку арестовали в третий раз по обвинению в создании "контрреволюционной церковно-монашеской организации", проповедовавшей недовольство советской властью и проводимой ею политикой. Приговор по делу был вынесен в феврале 1940 года: пять лет ссылки в Красноярский край. С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий был консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя, работая по 8-9 часов и проводя 3-4 операции в день. В конце 1945 года владыку и его секретаря пригласили в облисполком, чтобы вручить им медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".В 1946 году за опубликованные труды "Очерки гнойной хирургии" и "Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов" владыке присудили Сталинскую премию I степени с денежным вознаграждением. Его он пожертвовал сиротам и вдовам воинов, павших в Отечественной войне.В связи с назначением на Симферопольскую и Крымскую кафедру 26 мая 1946 года владыка переехал в Симферополь. В начале 1947 года стал консультантом городского военного госпиталя, где проводил показательные оперативные вмешательства.В 1955 году ослеп полностью, что вынудило его оставить хирургию. В январе 1957 года избран почетным членом Московской духовной академии. Умер 11 июня 1961 года в воскресенье, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.В 2000 году Генеральная прокуратура РФ полностью реабилитировала Валентина Войно-Ясенецкого.К святителю Луке сегодня, как и прежде, люди прибегают в случае тяжелой болезни. Молятся Луке и перед операциями, и после хирургического вмешательства, чтобы послеоперационный период прошел благополучно.Люди, молившиеся на могиле епископа, избавлялись от болезней. Эти случаи заставили руководство Русской православной церкви начать внимательно изучать его жизнь и творения. 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука определением Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата) причислен к лику местночтимых святых. Протоиерей Георгий Северин составил молитвы Святому Луке. В ночь с 17 на 18 марта 1996 года состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки, которые теперь почивают в соборе Свято-Троицкого женского монастыря.В Крымской митрополии подчеркнули, что для Крыма имя святителя Луки имеет особое значение. Керчанин по рождению, святитель Лука отдал служению в Крыму последние 15 лет своей жизни. Множество чудесных случаев исцеления после молитвенного обращения к святителю Луке зафиксированы документально не только в нашей стране, но и в ближнем и дальнем зарубежье. В сердцах людей он навсегда останется епископом-хирургом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Святитель Лука Крымский (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) – епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года – архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель.
18 марта Русская Православная церковь отмечает 30-летие со дня обретения мощей святителя Луки Крымского – ученого-хирурга с мировым именем, лауреата Сталинской премии, прошедшего тюрьмы и ссылки, святого, которого почитает весь мир.
Родился он в Керчи в семье провизора Феликса Войно-Ясенецкого и Марии Войно-Ясенецкой (урожденной Кудриной).
В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В Чите в эвакуационном госпитале заведовал хирургическим отделением и проводил крупные операции на костях, суставах и черепе.
В 1921 год в Ташкенте принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа. В 1924-1925 годах находился в ссылке в Туруханском крае (Сибирь) по обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии.
В 1930 году был вновь арестован, по обвинению в выдаче "ложной справки о самоубийстве" профессора Ивана Михайловского, три3 года, откуда в ноябре 1933 года вернулся в Ташкент, где в городской больнице заведовал гнойным отделением.
В июле 1937 года архиепископа Луку арестовали в третий раз по обвинению в создании "контрреволюционной церковно-монашеской организации", проповедовавшей недовольство советской властью и проводимой ею политикой. Приговор по делу был вынесен в феврале 1940 года: пять лет ссылки в Красноярский край. С октября 1941 года профессор Войно-Ясенецкий был консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя, работая по 8-9 часов и проводя 3-4 операции в день. В конце 1945 года владыку и его секретаря пригласили в облисполком, чтобы вручить им медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
За большие заслуги перед Русской церковью архиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука в феврале 1945 года был награжден Патриархом Алексием (Симанским) правом ношения бриллиантового креста на клобуке. Это была высшая архиерейская награда.
В 1946 году за опубликованные труды "Очерки гнойной хирургии" и "Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов" владыке присудили Сталинскую премию I степени с денежным вознаграждением. Его он пожертвовал сиротам и вдовам воинов, павших в Отечественной войне.
В связи с назначением на Симферопольскую и Крымскую кафедру 26 мая 1946 года владыка переехал в Симферополь. В начале 1947 года стал консультантом городского военного госпиталя, где проводил показательные оперативные вмешательства.
В 1955 году ослеп полностью, что вынудило его оставить хирургию. В январе 1957 года избран почетным членом Московской духовной академии. Умер 11 июня 1961 года в воскресенье, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.
В 2000 году Генеральная прокуратура РФ полностью реабилитировала Валентина Войно-Ясенецкого.
К святителю Луке сегодня, как и прежде, люди прибегают в случае тяжелой болезни. Молятся Луке и перед операциями, и после хирургического вмешательства, чтобы послеоперационный период прошел благополучно.
Люди, молившиеся на могиле епископа, избавлялись от болезней. Эти случаи заставили руководство Русской православной церкви начать внимательно изучать его жизнь и творения. 22 ноября 1995 года архиепископ Симферопольский и Крымский Лука определением Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата) причислен к лику местночтимых святых. Протоиерей Георгий Северин составил молитвы Святому Луке. В ночь с 17 на 18 марта 1996 года состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки, которые теперь почивают в соборе Свято-Троицкого женского монастыря.
В Крымской митрополии подчеркнули, что для Крыма имя святителя Луки имеет особое значение. Керчанин по рождению, святитель Лука отдал служению в Крыму последние 15 лет своей жизни. Множество чудесных случаев исцеления после молитвенного обращения к святителю Луке зафиксированы документально не только в нашей стране, но и в ближнем и дальнем зарубежье. В сердцах людей он навсегда останется епископом-хирургом.
