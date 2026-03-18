https://crimea.ria.ru/20260318/sovfed-odobril-zakon-o-strakhovom-stazhe-dlya-rabotavshikh-v-krymu-1154445832.html
Совфед одобрил закон о страховом стаже для работавших в Крыму
Совфед одобрил закон о страховом стаже для работавших в Крыму - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Совфед одобрил закон о страховом стаже для работавших в Крыму
Совет Федерации одобрил закон, расширяющий права граждан, работавших в Крыму и Севастополе, на пенсионное обеспечение. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T13:46
2026-03-18T13:46
2026-03-18T13:46
совет федерации
крым
севастополь
крым в истории: секреты, факты, фото
новости севастополя
новости крыма
рынок труда
трудоустройство в крыму
трудоустройство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c4d511cd89fde6e16fa9a405464f011.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон, расширяющий права граждан, работавших в Крыму и Севастополе, на пенсионное обеспечение. Об этом сообщает РИА Новости.Документ включает в страховой стаж для определения права на страховую пенсию и исчисления ее размера периоды работы или иной деятельности в Крыму и Севастополе с 17 марта по 31 декабря 2014 года.Речь идет о тех гражданах, кто работал в Крыму и Севастополе в первые месяцы после их воссоединения с Россией, когда необходимая нормативно-правовая база только формировалась.Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отмечала, что согласно действующему законодательству, страховой стаж включает периоды работы с 1991 по 2022 год на указанных территориях, а также время после включения новых субъектов в состав РФ.Депутат уточнила, что законопроект расширяет период учета страхового стажа, включая в него дополнительно почти год. Таким образом, расширяются социальные гарантии для широкого круга граждан с учетом исторических и правовых особенностей регионов.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fde3e26ce3c8ea141cc625b227f1b79b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации, крым, севастополь, крым в истории: секреты, факты, фото, новости севастополя, новости крыма, рынок труда, трудоустройство в крыму, трудоустройство, работа
Совфед одобрил закон о страховом стаже для работавших в Крыму
Совфед одобрил расширение периода страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон, расширяющий права граждан, работавших в Крыму и Севастополе, на пенсионное обеспечение. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ включает в страховой стаж для определения права на страховую пенсию и исчисления ее размера периоды работы или иной деятельности в Крыму и Севастополе с 17 марта по 31 декабря 2014 года.
Речь идет о тех гражданах, кто работал в Крыму и Севастополе в первые месяцы после их воссоединения с Россией, когда необходимая нормативно-правовая база только формировалась.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отмечала, что согласно действующему законодательству, страховой стаж включает периоды работы с 1991 по 2022 год на указанных территориях, а также время после включения новых субъектов в состав РФ.
Депутат уточнила, что законопроект расширяет период учета страхового стажа, включая в него дополнительно почти год. Таким образом, расширяются социальные гарантии для широкого круга граждан с учетом исторических и правовых особенностей регионов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.