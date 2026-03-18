Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления
Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления
Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения Крыма с Россией провел совещание с членами правительства по вопросам развития Крыма и Севастополя, а также... РИА Новости Крым, 18.03.2026
2026-03-18T18:33
2026-03-18T18:33
совещание по развитию крыма
крым
новости крыма
сергей аксенов
михаил развожаев
марат хуснуллин
владимир путин (политик)
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения Крыма с Россией провел совещание с членами правительства по вопросам развития Крыма и Севастополя, а также принял участие в открытии ряда новых объектов на полуострове в режиме видеосвязи. Главные заявления – в подборке РИА Новости Крым.Исторический выбор крымчанГлава государства отметил, что в 2014 году крымчане и севастопольцы сделали решительный и без всякого преувеличения исторический выбор быть со своей Родиной. Этот выбор делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.1,3 триллиона на развитие полуострова"За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей", - сказал Путин. Он добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы. Этому также способствует успешно функционирующая на территории региона свободная экономическая зона, в которой уже зарегистрировано более 1,6 тысячи резидентов.Открытие новых объектовПрезидент также принял участие в открытии новых объектов в Крыму и Севастополе.В их числе Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории на 300 круглосуточных коек. Как доложил президенту директор учреждения Николай Кулешов, накануне центр уже принял первых 19 пациентов – жителей новых регионов России – с различными патологиями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими заболеваниями.Второй объект - новый крытый трехэтажный каток с искусственным льдом в Севастополе на 750 зрителей. Здесь будут проходить тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию и другим зимним видам спорта.Кроме того, были открыты реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное в городском округе Судак. Благодаря выполненным работам мощность увеличена в три раза. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в республике идет строительство 12 КОСов, в основном на Южном берегу Крыма, также идет проектирование еще четырех сооружений. В 2026 году строительные работы завершатся на пяти из них, три очистных сооружения будут введены в эксплуатацию.Дороги, жилье и набережныеВице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту, что С 2014 года в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития завершено более 760 объектов и мероприятий, до 2030 года планируется завершить еще 224 объекта.По итогам прошлого года отмечается самый высокий уровень кассового исполнения госпрограммы – 99,8%.Зампредседателя правительства уточнил, что к 2030 году планируется привести в нормативное состояние 60% региональных дорог. Также планируется реконструировать почти 11 километров набережных, в том числе в Коктебеле, Саках, Евпатории.Хуснуллин также добавил, что в прошлом году на Крымском полуострове ввод жилой и нежилой недвижимости составил более 2,6 миллиона квадратных метров, что на 27% больше показателя 2024 года. При этом ввод недвижимости на одного человека в Крыму превысил среднероссийский показатель на 12%.Всего с момента воссоединения ввод в РК и Севастополе жилья составил уже более 14 млн квадратных метров.Развитие СевастополяГубернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил президенту, что с момента воссоединения Крыма с Россией в Севастополе возведен 71 объект.Путин попросил градоначальника доводить до конца проекты по развитию города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260318/putin-nazval-istoricheskim-i-reshitelnym-vybor-kryma-byt-s-rossiey-1154448282.html
https://crimea.ria.ru/20260318/74-milliona-chelovek-otdokhnuli-v-krymu-v-proshlom-godu-1154448801.html
https://crimea.ria.ru/20260318/putin-poblagodaril-aksenova-za-rabotu-po-razvitiyu-kryma-1154449880.html
https://crimea.ria.ru/20260318/v-krymu-postroyat-16-ochistnykh-sooruzheniy-do-2030-goda--aksenov-1154452237.html
совещание по развитию крыма, крым, новости крыма, сергей аксенов, михаил развожаев, марат хуснуллин, владимир путин (политик), новости севастополя
Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления

Совещание Путина с правительством о развитии Крыма и Севастополя – главные заявления

18:33 18.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения Крыма с Россией провел совещание с членами правительства по вопросам развития Крыма и Севастополя, а также принял участие в открытии ряда новых объектов на полуострове в режиме видеосвязи. Главные заявления – в подборке РИА Новости Крым.

Исторический выбор крымчан

Глава государства отметил, что в 2014 году крымчане и севастопольцы сделали решительный и без всякого преувеличения исторический выбор быть со своей Родиной. Этот выбор делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
Крымская весна - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
16:15
Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма быть с Россией

1,3 триллиона на развитие полуострова

"За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей", - сказал Путин.
Он добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы. Этому также способствует успешно функционирующая на территории региона свободная экономическая зона, в которой уже зарегистрировано более 1,6 тысячи резидентов.

Открытие новых объектов

Президент также принял участие в открытии новых объектов в Крыму и Севастополе.
В их числе Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории на 300 круглосуточных коек. Как доложил президенту директор учреждения Николай Кулешов, накануне центр уже принял первых 19 пациентов – жителей новых регионов России – с различными патологиями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими заболеваниями.
Второй объект - новый крытый трехэтажный каток с искусственным льдом в Севастополе на 750 зрителей. Здесь будут проходить тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию и другим зимним видам спорта.
Кроме того, были открыты реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное в городском округе Судак. Благодаря выполненным работам мощность увеличена в три раза. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в республике идет строительство 12 КОСов, в основном на Южном берегу Крыма, также идет проектирование еще четырех сооружений. В 2026 году строительные работы завершатся на пяти из них, три очистных сооружения будут введены в эксплуатацию.
Южный берег Крыма. Набережная Ялты
16:33
7,4 миллиона человек отдохнули в Крыму в прошлом году

Дороги, жилье и набережные

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту, что С 2014 года в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития завершено более 760 объектов и мероприятий, до 2030 года планируется завершить еще 224 объекта.
По итогам прошлого года отмечается самый высокий уровень кассового исполнения госпрограммы – 99,8%.
Зампредседателя правительства уточнил, что к 2030 году планируется привести в нормативное состояние 60% региональных дорог. Также планируется реконструировать почти 11 километров набережных, в том числе в Коктебеле, Саках, Евпатории.
Хуснуллин также добавил, что в прошлом году на Крымском полуострове ввод жилой и нежилой недвижимости составил более 2,6 миллиона квадратных метров, что на 27% больше показателя 2024 года. При этом ввод недвижимости на одного человека в Крыму превысил среднероссийский показатель на 12%.
Всего с момента воссоединения ввод в РК и Севастополе жилья составил уже более 14 млн квадратных метров.
Интервью с С.В. Аксеновым
17:13
Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма

Развитие Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил президенту, что с момента воссоединения Крыма с Россией в Севастополе возведен 71 объект.
Путин попросил градоначальника доводить до конца проекты по развитию города.
"У меня просьба завершить все, что там еще не сделано, доводить до конца, до ума", - сказал глава государства.
В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов
18:09
В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов
Совещание по развитию КрымаКрымНовости КрымаСергей АксеновМихаил РазвожаевМарат ХуснуллинВладимир Путин (политик)Новости Севастополя
 
19:06Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования
18:56Министр обороны Белоусов посетил зону СВО
18:45Победитель "штопора": как великий летчик открывал небо
18:33Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления
18:09В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов
17:45Россия будет добиваться возвращения археолога Бутягина на Родину – МИД
17:38Всем причастным к краже у Крыма скифского золота придется ответить – МИД
17:16Путин открыл новые объекты в Крыму и Севастополе
17:13Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма
16:58Почти 11 км набережных построят и реконструируют в Крыму
16:52В Крыму ввели 2,6 миллиона "квадратов" недвижимости в 2025 году
16:39В Крыму до 2030 года построят еще 224 новых объекта – Хуснуллин
16:3871 объект построен в Севастополе за 12 лет - Развожаев
16:337,4 миллиона человек отдохнули в Крыму в прошлом году
16:27Мировая общественность в шоке: Дегтярев о результатах РФ на Паралимпиаде
16:18Атака на Севастополь отбита - уничтожены четыре воздушных цели
16:15Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма быть с Россией
16:08В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
16:07На развитие Крыма направлено 1,3 трлн рублей за 12 лет – Путин
16:01Атака на Севастополь: сбиты три цели - обломки упали на частный дом
Лента новостейМолния