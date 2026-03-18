https://crimea.ria.ru/20260318/soveschanie-po-razvitiyu-kryma-i-verdikt-suda-po-butyaginu-glavnoe-za-den-1154453872.html

Совещание по развитию Крыма и вердикт суда по Бутягину: главное за день

2026-03-18T21:30

главное за день

крым

в мире

общество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/12/1154453758_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e28fbf035b665cecf9a9d521217cd8e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией провел совещание по вопросам развития РК и Севастополя. Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Севастополь отразил воздушную атаку ВСУ. В Краснодаре и Херсонской области погибли мирные жители в результате ударов ВСУ. Армия России освободила Александровку в ДНР. В МИД России пообещали призвать к ответу всех причастных в хищении у музеев Крыма коллекции скифского золота.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Совещание по развитию Крыма и СевастополяПрезидент РФ Владимир Путин в День воссоединения Крыма с Россией провел совещание с членами правительства по вопросам развития РК и Севастополя, а также принял участие в открытии ряда новых объектов на полуострове в режиме видеосвязи.Глава государства отметил, что в 2014 году крымчане и севастопольцы сделали решительный и без всякого преувеличения исторический выбор быть со своей Родиной. Этот выбор делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.Путин также заявил, что в течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей. Он добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы.Российский лидер также принял участие в открытии ряда новых объектов на полуострове. В их числе Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории на 300 круглосуточных коек, новый крытый трехэтажный каток с искусственным льдом в Севастополе и реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное. Решение суда по экстрадиции БутягинаОкружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Его выдачи требуют киевские власти из-за проведения раскопок в Крыму.Адвокат Бутягина заявил, что данное решение суда Варшавы не окончательное и будет обжаловано.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения. Она также заверила, что МИД России будет добиваться скорейшего возвращения Бутягина на Родину.Атака ВСУ на СевастопольДнем в среду ВСУ предприняли атаку на Севастополь. В ходе ее отражения были сбиты четыре воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Никто из людей не пострадал. По предварительной информации, от упавших обломков сбитых БПЛА загорелся участок леса на горе в районе села Фруктовое. Также обломки сбитого дрона упали на частный дом в садовом товариществе.Гибель людей в Краснодаре и на ХерсонщинеВ среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре. В одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Еще один БПЛА упал после удара о стену здания, а фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе третьего дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. В результате атаки погиб мужчина.Также в Новой Каховке при обстреле частного жилого дома погиб мужчина 1943 года рождения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Еще один мужчина 1964 года рождения госпитализирован в Новокаховскую больницу. Кроме того, удар беспилотника по автомобилю скорой помощи привел к ранению женщин 1971 и 2001 года рождения и мужчин 1960 и 2003 года рождения. Все они госпитализированы.Освобождение Александровки в ДНРПодразделения российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Александровка в ДНР, сообщили в Минобороны России Сего за минувшие сутки вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1175 военнослужащих, также уничтожено более 20 единиц тяжелой бронетехники и 316 БПЛА. Заявление МИД о скифском золотеВсе причастные к краже у крымских музеев коллекции скифского золота придется ответить за это преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия рассматривает решение нидерландского суда, по которому коллекция крымских музеев была передана Украине, как "соучастие в преступлении, которое нанесло удар культурно-историческому наследию Крымского полуострова.Захарова добавила, что пока нет информации, где именно сейчас находится скифское золото – на Украине ли или еще где-то.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260318/soveschanie-putina-s-pravitelstvom-o-razvitii-kryma-glavnye-zayavleniya-1154452519.html

https://crimea.ria.ru/20260318/ministr-oborony-belousov-posetil-zonu-svo-1154453212.html

https://crimea.ria.ru/20260318/kogda-v-novom-ledovom-dvortse-sevastopolya-proydut-pervye-sorevnovaniya-1154453590.html

https://crimea.ria.ru/20260318/v-krymu-postroyat-16-ochistnykh-sooruzheniy-do-2030-goda--aksenov-1154452237.html

https://crimea.ria.ru/20260318/mirovaya-obschestvennost-v-shoke-degtyarev-o-rezultatakh-rf-na-paralimpiade-1154448638.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, в мире, общество, новости