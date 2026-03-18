Совещание по развитию Крыма и вердикт суда по Бутягину: главное за день - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Совещание по развитию Крыма и вердикт суда по Бутягину: главное за день
21:30 18.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией провел совещание по вопросам развития РК и Севастополя. Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Севастополь отразил воздушную атаку ВСУ. В Краснодаре и Херсонской области погибли мирные жители в результате ударов ВСУ. Армия России освободила Александровку в ДНР. В МИД России пообещали призвать к ответу всех причастных в хищении у музеев Крыма коллекции скифского золота.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Совещание по развитию Крыма и Севастополя

Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения Крыма с Россией провел совещание с членами правительства по вопросам развития РК и Севастополя, а также принял участие в открытии ряда новых объектов на полуострове в режиме видеосвязи.
Глава государства отметил, что в 2014 году крымчане и севастопольцы сделали решительный и без всякого преувеличения исторический выбор быть со своей Родиной. Этот выбор делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
Путин также заявил, что в течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей. Он добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы.
Российский лидер также принял участие в открытии ряда новых объектов на полуострове. В их числе Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории на 300 круглосуточных коек, новый крытый трехэтажный каток с искусственным льдом в Севастополе и реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное.
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
18:33
Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления

Решение суда по экстрадиции Бутягина

Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Его выдачи требуют киевские власти из-за проведения раскопок в Крыму.
Адвокат Бутягина заявил, что данное решение суда Варшавы не окончательное и будет обжаловано.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения.
Она также заверила, что МИД России будет добиваться скорейшего возвращения Бутягина на Родину.
Андрей Белоусов
18:56
Министр обороны Белоусов посетил зону СВО

Атака ВСУ на Севастополь

Днем в среду ВСУ предприняли атаку на Севастополь. В ходе ее отражения были сбиты четыре воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Никто из людей не пострадал. По предварительной информации, от упавших обломков сбитых БПЛА загорелся участок леса на горе в районе села Фруктовое. Также обломки сбитого дрона упали на частный дом в садовом товариществе.
Ледовый дворец Севастополь
19:06
Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования

Гибель людей в Краснодаре и на Херсонщине

В среду ночью беспилотники ВСУ ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре. В одной из квартир произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Еще один БПЛА упал после удара о стену здания, а фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе третьего дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. В результате атаки погиб мужчина.
Также в Новой Каховке при обстреле частного жилого дома погиб мужчина 1943 года рождения, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Еще один мужчина 1964 года рождения госпитализирован в Новокаховскую больницу. Кроме того, удар беспилотника по автомобилю скорой помощи привел к ранению женщин 1971 и 2001 года рождения и мужчин 1960 и 2003 года рождения. Все они госпитализированы.
В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов
18:09
В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов

Освобождение Александровки в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Александровка в ДНР, сообщили в Минобороны России
Сего за минувшие сутки вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1175 военнослужащих, также уничтожено более 20 единиц тяжелой бронетехники и 316 БПЛА.
Паралимпиада-2026. Лыжи. Гонка 20 км свободным стилем - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
16:27
Мировая общественность в шоке: Дегтярев о результатах РФ на Паралимпиаде

Заявление МИД о скифском золоте

Все причастные к краже у крымских музеев коллекции скифского золота придется ответить за это преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Россия рассматривает решение нидерландского суда, по которому коллекция крымских музеев была передана Украине, как "соучастие в преступлении, которое нанесло удар культурно-историческому наследию Крымского полуострова.
Захарова добавила, что пока нет информации, где именно сейчас находится скифское золото – на Украине ли или еще где-то.
21:30Совещание по развитию Крыма и вердикт суда по Бутягину: главное за день
20:49Россия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флота
20:45Мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч – задержан курьер
20:37Новая атака ВСУ на Крым и Кубань - сбиты 32 дрона
20:20Сюжеты пишет сама жизнь: для чего нужны фильмы про СВО
19:45В Севастополе 83% дорог приведены к нормативному состоянию
19:06Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования
18:56Министр обороны Белоусов посетил зону СВО
18:45Победитель "штопора": как великий летчик открывал небо
18:33Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления
18:09В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов
17:45Россия будет добиваться возвращения археолога Бутягина на Родину – МИД
17:38Всем причастным к краже у Крыма скифского золота придется ответить – МИД
17:16Путин открыл новые объекты в Крыму и Севастополе
17:13Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма
16:58Почти 11 км набережных построят и реконструируют в Крыму
16:52В Крыму ввели 2,6 миллиона "квадратов" недвижимости в 2025 году
16:39В Крыму до 2030 года построят еще 224 новых объекта – Хуснуллин
16:3871 объект построен в Севастополе за 12 лет - Развожаев
16:337,4 миллиона человек отдохнули в Крыму в прошлом году
Лента новостейМолния