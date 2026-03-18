Сильный ветер накроет Крым

Сильный ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 18.03.2026

Сильный ветер накроет Крым

В Крыму в ближайшие дни ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает республиканский главк МЧС России.

2026-03-18T12:48

2026-03-18T12:48

2026-03-18T12:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает республиканский главк МЧС России.МЧС предупреждает о риске увеличения числа природных пожаров и их быстрого распространения на населенные пункты и леса. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.Крымчанам и гостям полуострова рекомендуется соблюдать меры безопасности: не разводить открытый огонь, не выбрасывать окурки из окна автомобиля, а также держать под рукой средства первичного пожаротушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, крым