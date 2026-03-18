Сильный ветер накроет Крым - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Сильный ветер накроет Крым
В Крыму в ближайшие дни ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 18.03.2026
Сильный ветер накроет Крым

В Крыму ожидается усиление ветра до 15-20 м/с – МЧС

12:48 18.03.2026 (обновлено: 12:49 18.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным крымского гидрометцентра, в период с 19 по 21 марта ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
МЧС предупреждает о риске увеличения числа природных пожаров и их быстрого распространения на населенные пункты и леса. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
Крымчанам и гостям полуострова рекомендуется соблюдать меры безопасности: не разводить открытый огонь, не выбрасывать окурки из окна автомобиля, а также держать под рукой средства первичного пожаротушения.
