Россия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флота - РИА Новости Крым, 18.03.2026
Россия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флота
В РФ прорабатывают возможность конвойного сопровождения торговых судов кораблями Военно-морского флота. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской РИА Новости Крым, 18.03.2026
николай патрушев, вмф, новости, торговля, топливо
Россия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флота

Корабли ВМФ могут начать сопровождать гражданские суда России – Патрушев

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В РФ прорабатывают возможность конвойного сопровождения торговых судов кораблями Военно-морского флота. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант"
"Риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, не снижается. В этой связи нами разработан и реализуется целый комплекс мероприятий обеспечения безопасности судоходства… Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ", – сказал Патрушев.
По его словам, также возможно сопровождение судов огневыми группами и размещение на них специальных средств защиты. Власти могут принять дополнительные меры при новых угрозах со стороны европейских стран.
"Против флота, перевозящего грузы из российских портов, действительно развернута беспрецедентная кампания, в которую включаются, казалось бы, третьестепенные морские державы. В охоте за танкерами, сухогрузами и контейнеровозами некоторые страны попросту заигрались", — подчеркнул помощник главы российского государства.
Он добавил, что Москва расценивает атаку на танкер "Арктик Метагаз" в Средиземном море в начале марта как международный теракт.

Атаки беспилотников на танкеры

Это не первый случай ударов по танкерам. 4 марта украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены, сообщал Минтранс РФ.
14 января в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.
Накануне два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, были атакованы украинскими беспилотниками возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
8 января сообщалось, что танкер Elbus, который шел под флагом Палау в черноморской акватории, подвергся атаке дронов с турецкого побережья.
Также в середине декабря прошлого года в небе над Турцией, над акваторией Черного моря, был сбит неизвестный беспилотник. А в начале зимы у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, он перевозил растительное масло.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемые морские безэкипажные катера атаковали танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Кроме того, портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов западной Африки, прозвучало четыре взрыва.
Представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
